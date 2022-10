"Esto es excepcional". Yolanda Calero, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias (AECC), estaba ayer "emocionadísima" al ver que la carrera contra el cáncer organizada en Moreda (Aller) por la Asociación de Vecinos de Nembra congregaba a más de 1.200 personas. "Es muchísima gente, hemos tenido que hacer más dorsales porque no nos esperábamos tanta afluencia". Cada participante pagó 8 euros de inscripción que irán íntegramente a la asociación contra el cáncer. Los gastos de organización se sufragaron con la ayuda de comerciantes, hosteleros y colaboradores del concejo. Así que la AECC recibió más de 8.000 euros que se destinarán a investigación. "En 2023 queremos hacer un esfuerzo económico para que se trabaje el tipos de cáncer en los que no se investiga tanto como en otros porque tienen peor pronóstico", explicó Calero, que no escatimaba elogios hacia los alleranos: "Lo que ha hecho esta gente hoy con su altruismo va a salvar vidas".

Yolanda Calero estaba sorprendida, y más aún porque la zona no le es ajena. "Trabajé como médico en el centro de salud de Cabañaquinta y conozco el concejo y a sus gentes pero no me esperaba tanta participación, creímos que como mucho habría unas 800 personas pero han sido muchas más", celebraba. Ella fue una de las que hizo el recorrido. Lucía el dorsal 1.028, la camiseta verde de la carrera y un pañuelo rosa anudado al cuello "porque estamos en la semana de la lucha contra el cáncer de mama". Calero, que aún no ha cumplido un año en el cargo, hizo los 4,5 kilómetros acompañada de su antecesora Margarita Fuente, que también aplaudió la alta participación. Tras el éxito de la carrera estaba la asociación de vecinos de Nembra que preside Jesús García. Este es el segundo año que Moreda corre contra el cáncer, el primero fue el año pasado y se planteó como un homenaje a Patricia García Latorre, vecina de Moreda fallecida por esta enfermedad. "Quisimos hacerle un homenaje a esta chica y organizamos la carrera, la gente se volcó el año pasado y lo ha vuelto a hacer este año", explicaba García orgulloso de la respuesta de sus vecinos: "Más de 1.200 personas es mucha gente para un concejo de apenas 10.000 habitantes, hay concejos mucho mayores que han organizado carreras contra el cáncer y han tenido la mitad de participantes". Desde primera hora de la mañana la plaza de la iglesia de Moreda se fue llenando de camisetas verdes. Hasta unos minutos antes del comienzo de la prueba había participantes inscribiéndose en la carpa de la organización. Hasta los camareros de los bares cercanos llevaban la camiseta de la carrera en apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer. Había corredores habituales, familias enteras, niños, mayores, pandillas de amigos, grupos de mujeres, de todo, y con todo tipo de "medios de transporte" desde triciclos a patines pasando por bicicletas. Los más pequeños hicieron el recorrido en sus sillitas. Allí estaban también voluntarios de la ONG "Déjame tus piernas" que corren impulsando las sillas de ruedas de aquellos que no lo pueden hacer. Lara Fernández, vecina de Collanzo, ya había participado en la carrera del año pasado pero este año tenía una nueva compañera, su perra Delta, "que seguro que me ayuda y tira de mi". Faltaban unos minutos para las once de la mañana y el "speaker", Rubén Nembra, pedía a los asistentes que se colocasen en la línea de salida, bajo un enorme arco hinchable del Ayuntamiento de Aller. La Banda de Gaites "El Gumial", que está de celebración de sus primeros diez años de historia, fue la encargada de dar la salida con su música. Dos minutos después de las 11.00 horas empezaba la prueba no competitiva. Los corredores se lanzaron por la calle Celestino Castañón. Los primeros lo hicieron corriendo pero fueron muchos los que optaron por hacer el recorrido caminando. El primero en cruzar la meta fue Rubén Díaz, de Cabañaquinta, pero en este caso llegar el primero no tenía demasiada importancia ya que se trataba de colaborar en la lucha contra el cáncer. Así lo entendieron más de un millar de participantes que no solo recorrieron 4,5 kilómetros por las calles de Moreda sino que participaron en el resto de actividades organizadas en esta jornada festiva. Además, pese al fuerte viento, la lluvia no logró estropear la fiesta: algunas gotas y poco más. Cuando aún había muchos cruzando la línea de meta e inmortalizando su llegada con los teléfonos móviles, en el escenario que se había montado en la plaza, un monitor de zumba dirigía los pasos de decenas de personas que bailaban al ritmo de la música. Una música que dejó de sonar durante la misa para no entorpecer la celebración ya que el escenario estaba a apenas unos metros de la parroquia de San Martín. Finalizado el oficio religioso se procedió al sorteo de 25 regalos entre los participantes. Todos los regalos habían sido donados por colaboradores y entre ellos destacaba un viaje para dos personas a las islas Baleares. Moreda se vistió de verde esperanza, como dijo Rubén Nembra, la esperanza de que con su apoyo a la lucha contra el cáncer se pueda seguir investigando para salvar vidas. Sobrescobio marcha por el Instituto Oncológico Asturiano Parecía que el día iba a complicar la cosa. Amaneció lloviendo pero cuando los participantes en la marcha contra el cáncer de Sobrescobio empezaron a llegar a Soto de Agues el día se enderezó y paró de llover, lo que facilitó la actividad. En total fueron más de 400 personas las que acudieron a la llamada solidaria del concejo del alto Nalón, una participación más alta que en edicioness anteriores, según la organización que donará lo recaudado al Instituto Oncológico Asturiano. La mayor parte de los participantes hizo el recorrido andando. Además, en esta ocasión no fue necesario cortar la carretera ya que la marcha transcurrió por la nueva senda que une las localidades Soto de Agues con Rioseco.