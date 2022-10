Vecinos de San Martín exigen la apertura de la piscina: "Nos engañan"

| D. O.

La piscina municipal de San Martín del Rey Aurelio cumple 30 meses cerrada, desde el inicio de la pandemia del covid, y los vecinos se sienten "engañados". El Ayuntamiento ya ha puesto varias fechas para su reapertura pero el complejo deportivo sigue cerrado.

El colectivo "Arranca San Martín" convocó ayer una concentración ante el Ayuntamiento para hacer público el malestar vecinal. Un malestar más patente en las redes sociales que en la calle, según alguno de los asistentes que lamentaban las que quejas en internet "son muchísimas mientras que en la calle no somos tantos".

Jonathan García, presidente de "Arranca San Martín", el colectivo que convocó la protesta denunció que las instalaciones deportivas llevan 30 meses cerradas "y el Ayuntamiento solo da excusas y promesas que no cumple, porque el tiempo avanza y no se reabre". García mostró su temor a que "la piscina no vuelva a abrir nunca más". Según él "el Ayuntamiento quiere quitarse de encima el gasto que supone el mantenimiento de la piscina y gastar el dinero en otras cosas". "Primero nos dijeron que en junio, luego que en septiembre y ahora dicen que abrirá en febrero", explicó incrédulo y aseguró que "ahora los usuarios y los niños que se apuntan a natación como actividad extraescolar tienen que ir a Laviana o a Langreo con el gasto que eso supone".

El presidente de "Arranca San Martín" quiso poner sobre la mesa otras deficiencias en la gestión municipal que afectan a los vecinos del concejo. En su opinión el Ayuntamiento debe prestar más atención "a la limpieza y la seguridad,", "hay que asentar población y atraer empresas". García denunció que "en los últimos meses ha habido robos y agresiones y se está empezando a detectar la presencia de bandas de delincuentes en el concejo", todo "porque faltan efectivos en la policía local".

Geli González, vecina de San Martín comparte esa opinión de que "el concejo está muy abandonado". "Necesitamos que la gente quiera venir aquí y para eso es imprescindible tener servicios como la piscina", explicó esta vecina que como madre de una niña pequeña asegura que "la ausencia de zonas de ocio, de parques, nos obliga a ir a Laviana". "No hay nada para los niños y los jóvenes, y tampoco para las personas mayores", apostilló.

José López, vecino de Blimea, fue usuario de las instalaciones deportivas de San Martín "hasta el último día". Ahora se tiene que trasladar a Laviana para acudir al gimnasio. "Aquí no hay nada", asegura, en referencia a su concejo.

López acudió ayer a la concentración delante del Ayuntamiento de San Martín y explicó que "la piscina se cerró con la pandemia como ocurrió en toda España pero las instalaciones fueron abriendo poco a poco en todas partes menos aquí". Él ha sido uno de los que se sienten engañados por el Ayuntamiento respecto a la fecha de reapertura, "ahora dicen que abrirá en febrero, que supongo que será por las elecciones municipales de mayo, pero ya lo veremos", aseguró.

Para este vecino de Blimea "la piscina y el resto de instalaciones deportivas tenían mucha vida, había mucha juventud y también gente mayor con alguna dolencia a la que le venía muy bien el ejercicio". Ahora, "por narices tienes que salir del concejo", remachó.

Una veintena de vecinos reclamaron con su presencia en la plaza del Ayuntamiento de San Martín la reapertura de la piscina. En febrero se verá si la última fecha dada por el consistorio es real.