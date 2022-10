"Tenemos que trabajar en que el geriátrico sea una ‘microciudad’ para los usuarios"

Benigno Tomé (Pola de Lena, 1966) llegaba el pasado agosto a la residencia geriátrica que el Montepío tiene en Felechosa. Lo hacía tras una trayectoria profesional siempre ligada al sector de los seguros privados de salud, donde hizo carrera fundamentalmente en la empresa DKV. Tras algo más de un año y medio como director de Operaciones en el Centro Médico, este lenense afincado en Oviedo llegaba a Felechosa para sustituir a Raquel Villa Posada, que tras dos años dejaba el Montepío para emprender una nueva etapa profesional.

Tomé no es ajeno a la familia minera: su abuelo trabajó en la mina de mercurio de la Soterraña, en Lena, mientras que su padre lo hizo a quince kilómetros de donde el trabaja ahora, en el pozo Santiago en Aller. "Afronto el reto con ilusión, pasión y con responsabilidad, porque no queremos fallarle a nuestros residentes ni a nuestros mutualistas", afirma antes de iniciar su primera entrevista, concedida a LA NUEVA ESPAÑA, después de llegar al cargo.

–Se van a cumplir cien días desde su llegada. ¿Cómo se encuentra?

–La verdad que muy bien. Puedo decir que aún me estoy adaptando, porque vengo de un sector diferente al que estoy ahora. Es verdad que tiene similitudes en el trabajo, pero también diferencias. Lo que tengo es mucha suerte porque aquí hay un equipo de profesionales excelentes, que te facilitan mucho las cosas y que permiten que esta residencia tenga el prestigio que tiene. Es un centro complejo, con muchos residentes y muchos trabajadores, y que requiere de una atención y un trabajo continuo. En este tiempo estoy estabilizando un poco las cosas, seguir en la dinámica de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Aunque también es cierto que cuando alguien nuevo llega a un sitio, siempre tiende a marcar su impronta y hacer algunas cosas que me gustaría ir cambiando.

–¿Cómo se fragua su llegada a la residencia de Felechosa tras la salida de Raquel Villa?

–Yo siempre he tenido una trayectoria en el mundo de los seguros privados de salud. Y en el año 2020, se produce una remodelación en la compañía, y yo dejo DKV. Decido entonces dejar el currículum en varios sitios, y tengo la suerte de que en poco más de un mes estoy trabajando como director de Operaciones del Centro Médico. Pero en julio de este año recibo una llamada del Montepío, que tenían mi currículum de aquel 2020. Y poco después de presentarme el proyecto ya estaba empezando a trabajar aquí. Este sector me apasiona, y era una gran oportunidad. La relación con los mayores es algo que me sensibiliza, y me apetecía mucho este proyecto.

–¿Qué ocupación tiene la residencia?

–Ahora mismo estamos en un muy buen nivel de ocupación, casi al cien por cien, aunque bien es cierto que tenemos unas plazas paradas, a la espera de recibir residentes del último convenio que firmamos con el ERA. Estamos pendientes de que nos envíen a 39 personas que se nos adjudicaron en el último concurso. Nosotros somos capaces de respondes a la demanda social, a las emergencias sociales... Es verdad que el nivel de ocupación varía bastante, ya que hay estancias temporales, por desgracia hay fallecimientos, también están los programas respiro. Estamos muy bien, pero no podemos bajar los brazos, porque la exigencia es muy alta, y no podemos relajarnos para que los servicios y el trato sigan siendo del nivel que hay ahora e incluso mejores, y seguir teniendo esa media de ocupación de más del 80 por ciento, con picos de estar llenos.

–El geriátrico de Felechosa pasó de ser el agujero económico de la mutualidad a ser su principal enclave. ¿Le genera presión?

–No. Lo que me genera es responsabilidad. Del ADN del Montepío están detrás muchos mutualistas, y a ellos nos debemos. Trabajar duro y que se sientan orgullosos de pertenecer a la entidad, y de su residencia. Percibo el orgullo de pertenencia del mutualista, y sienten la residencia como suya. Es su casa y nosotros estamos para darles cariño, mimarles y cuidarles. Igual que hacemos también con los privados y con los residentes del ERA, por ejemplo. Buscamos que se sientan en su casa, porque lo es. Además, ahora mismo yo creo que este centro de Felechosa se encuentra entre las mejores residencias de ancianos de Asturias, lo que nos obliga a mejorar continuamente para buscar la excelencia, que no es tarea fácil. Tenemos el compromiso de dejarnos la vida en hacer mejoras continuas para que los residentes tengan actividades, que no tengan ninguna carencia.

–Si por algo fue ejemplo el geriátrico de Felechosa fue por su gestión de la pandemia, donde el virus tardo más de un año en entrar, y ya lo hizo de forma leve. ¿Se mantiene alguna norma de entonces?

–Yo no viví la parte dura de la pandemia aquí, pero sí me gustaría aprovechar para agradecer el trabajo de todos los empleados de aquí, y de la antigua dirección, porque lo pasaron muy mal y gestionaron todo esa situación con éxito. También agradecería al Sespa su actuación y el trato que ha tenido con la residencia. Ahora mismo estamos en un momento en el que no podemos bajar los brazos y tenemos que tener mucha precaución, porque el covid sigue en la calle. Es verdad que nosotros ya estamos vacunados con la cuarta dosis, pero tenemos que estar alerta. Aquí, si hay algún positivo, está siendo con sintomatología leve, y se toman los protocolos y las medidas oportunas, que ya vienen rodadas por la experiencia de nuestro personal. En cuanto a la parte más concreta de las medidas, pues tenemos mucha precaución: los empleados van con mascarilla en todo momento, y as visitas ahora mismo también.

–En un residencial tan grande, y en el que se había decidido no subir tarifas en este 2022 para hacer frente a la crisis por la guerra de Ucrania, ¿en qué medida afectará a las cuentas finales la subida en los precios de la energía y de la cesta de la compra?

–La verdad es que el incremento en el capítulo de gastos ha sido una barbaridad. No solo en la luz, también en la comida, pero también en todo lo relacionado con materiales, con ajuares... Mire, hemos estado mirando hace poco facturas de reparaciones y de mantenimiento de las mismas cosas del año pasado y de este, y el incremento ha sido de un 20 por ciento, solo por poner un ejemplo. Evidentemente esto es una barbaridad, y genera un problema en las cuentas. Le pasa a toda la sociedad, y también a nosotros. Esperamos terminar bien el año, aunque no será todo lo bien que se desearía como sí que se puedo hacer el año pasado.

–¿Cuál es el modelo residencial que plantea?

–Honestamente pienso que esta residencia está yendo por delante de lo que se plantea ahora como modelo residencial: por la ubicación, por los metros cuadrados, por los espacios. Lo que está claro es que esta instalación tiene que ser el hogar de nuestros usuarios: tienen que tener sus espacios amplios de expansión, tienen que tener salas confortables, actividades, unos servicios médicos de calidad y adecuados, hay que tener un ratio de trabajadores importantes para atender al residente perfectamente... En definitiva, que esto sea una "microciudad", ya que además la vida en la residencia al final no dejan de ocurrir las cosas que ocurren en un pueblo o en una ciudad de 200 vecinos. Los residentes tienen que estar y vivir felices, y ese es el camino en el que estamos y en el que se debe continuar y mejorar. Es un enfoque de residencia de futuro en el que los usuarios tengan mucho contacto con el exterior, como lo que hacemos con los programas intergeneracionales. En definitiva, que tengan una vida plena y libertad.

–¿Cómo ve la residencia en el futuro?

–Lo primero es que hay que pensar como sociedad hacia donde queremos ir. Si queremos dar un servicio de calidad, las administraciones tienen que dotar a las residencias de recursos económicos para cubrir esas necesidades. Por ejemplo, en el caso de las plazas ERA, se deberían incrementar los precios. Y luego, como le digo, la idea es ir hacia un modelo de convertir el centro en una "microciudad", de forma que los residentes vivan en su casa, y no noten diferencias.