La espera por teleasistencia quedará a cero en Aller con el nuevo presupuesto

Aller dejará la lista de espera del servicio de teleasistencia a cero nada más que apruebe los presupuestos municipales para 2023. Así lo aseguró ayer el alcalde, Juan Carlos Iglesias, y su número "dos", Roberto Fernández, que quisieron salir al paso de las críticas lanzadas por el concejal no adscrito, Juan Antonio del Peño, sobre el área de Servicios Sociales en el concejo allerano. "Si bien es cierto que actualmente hay doce personas en lista de espera, también lo es que en las nuevos presupuestos ya se prevé eliminar por completo esa relación, pasando de las 71 personas atendidas a 83", explicaron los portavoces municipales.

Iglesias también quiso pronunciarse sobre la situación de que el concejo solo cuente con una trabajadora social en plantilla, hecho que también resolverá una vez se aprueben las nuevas cuentas. "Este concejal demuestra un absoluto desconocimiento a pesar de llevar más de 20 años en el Ayuntamiento, y es que nosotros no podíamos contratar a nadie en tanto en cuanto no se modifique la plantilla municipal, que solamente recoge una plaza y está cubierta". El regidor explicó que en el borrador presupuestario que ya manejan, "se incluye el incremento de una plaza más de trabajador social". Además, sobre la posibilidad de acudir a una ayuda para la contratación de este profesional, el regidor apuntó que "en la anterior convocatoria no podíamos acudir, y será en esta, cuando se aprueben las cuentas, cuando ya podremos hacerlo".

No quisieron dejar tampoco dudas los responsables municipales alleranos en lo que a la Ayuda a Domicilio se refiere: "No hay doce trabajadores como dice el concejal no adscrito, sino que a nuestra llegada había quince trabajadores, y lo que hemos hecho nosotros ha sido aumentarlo en dos, por lo que ahora hay 17 personas trabajando en la Ayuda a Domicilio en Aller".

"Siempre hemos tenido clara la apuesta por los Servicios Sociales, forman parte de nuestra prioridad y de nuestras políticas", apuntaron tanto el regidor como el vicealcalde. Así, quisieron poner algunos ejemplos: "se compró un vehículo municipal solo para este departamento, se puso en marcha un servicio de acompañamiento para los mayores, y además se ofertó ampliar el servicio de Ayuda a Domicilio a los fines de semana, aunque finalmente no hubo demanda para llevarlo a cabo". "Pese a quien le pese, vamos a seguir trabajando por dar los mejores servicios a nuestros vecinos, y el área social es una prioridad", finalizó Iglesias.