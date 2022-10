IU y Podemos muestran su «voluntad» de volver formar una candidatura conjunta en Langreo

IU y Podemos tienden puentes para repetir candidatura de confluencia en Langreo para afrontar los próximos comicios municipales, como ya hicieron en las pasadas elecciones, bajo la marca Unidas por Llangréu. Pese a insistir en que no hay ningún tipo de acuerdo cerrado por el momento, los responsables locales de ambas organizaciones se manifestaron satisfechos con el balance de la colaboración mantenida hasta ahora y expresaron su «voluntad» de reeditar el pacto.

Así lo explicaron David Álvarez, coordinador de IU en Langreo, y Rosa Prieto, portavoz de Podemos en el concejo. «El balance de estos años que llevamos colaborando, primero en el gobierno local y después en la oposición (ya bajo la marca Unidas por Llangréu) ha sido muy positivo y esperamos seguir en la misma línea», indicó Prieto, que, sin embargo, aseguró que aún no se puede hablar de mantener el pacto porque las negociaciones no se han iniciado. David Álvarez, por su parte, indicó que «no hay nada cerrado» ya que los calendarios no están fijados pero «existe la voluntad de volver a llegar a acuerdos».

Precisamente, Podemos presentó ayer a las personas que formarán parte de la candidatura de Podemos en Langreo. Se trata de una candidatura única, que estará liderada por Rosa Prieto. Esta lista no es la definitiva que concurrirá a las elecciones ya que si finalmente hay acuerdo con IU deberá integrarse en la candidatura conjunta de confluencia. El acto también sirvió para respaldar a Alba González, que aspira a ser la candidata autonómica de Podemos Asturias por el sector oficial, a través de la candidatura denominada «En Comuña».

González, que ayer acudió a Langreo, indicó que «no se puede pretender gobernar Asturias sin tener nada que ofrecer a sus diferentes municipios y sin una conexión directa que permita que la política se haga a pie de barrio». Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos en la Junta, Rafa Palacios, afirmó que «las personas que vamos en las listas de En Comuña somos las personas que representan los valores de Podemos. En Comuña está presente en los concejos, tiene representación en la militancia y ese es el trabajo que queremos llevar de los concejos a la Junta». Por último la portavoz de Podemos en Langreo y cabeza de la lista municipal, Rosa Prieto, esgrimió que «estamos con la candidatura que encabeza Alba González porque pensamos que es la mejor y así lo creen también el 80 por ciento de los municipios de la región. Este es el Podemos que queremos, el que salió de las plazas y que sigue contando con ellas».