Este Samaín-Halloween, Laviana es una de las mejores opciones para visitar. Con motivo del día de todos los santos, Aulav y Ayuntamiento han organizado distintas actividades destinadas a dinamizar la vida comercial y festiva del concejo. Hoy, a las 20.00 horas en la Casa de Cultura, actuará la Escuela de Jazz y música moderna "Cohmpasion". Además, los comercios de Laviana concursan, desde el 25 de octubre y hasta el 1 de noviembre, para ser el mejor escaparate de este Samain-Halloween. Participan: Mayari Moda, El Cofre de Cupcakes, Burlesk Entorno Creativo, Ferretería Galván, Bell’s Moda, Vísteme Despacio, DrichStore, Peques, Kiosco Noelia y Triskel. Las votaciones, en el Facebook de Aulav.

Mañana sábado comienzan los "terroríficos descuentos". Los comercios participantes son: Drich Store, Especies Com. Veterinaria, Bell’s Moda, Vísteme Despacio, Kuko’s, En Tonos Pastel, All in Fútbol, Mayari Moda, Deportes Montes, Detroit Moda, Zapatería A Tus Pies, Kositas Monas, El Vestidor, Triskel, Modas Mayja, Ynka, Novedades Roma, Peques, Ferretería Galván, El León de SeDa, Zaping, Mercería Patricia, Ceatex y Mercería/Atelier Su. En ellos, los clientes encontrarán globos negros con distintas rebajas.

Los más pequeños participaran en talleres infantiles el lunes y el miércoles próximos, en horario de 9.00 a 14.00 horas en el CIDAN. El lunes, toda la familia podrá acudir a la Casa de Cultura para presenciar un espectáculo de "ACAR Teatro del Mundo".

El lunes a partir de las 18.00 horas, los locales de comercio y hostelería de Laviana, identificados con globos naranjas, celebrarán con sus clientes "Truco o Trato". Resumiendo: Samain-Halloween en Laviana, la mejor propuesta de éstos días.