"La sociedad no está dividida, los políticos sí; utilizan la confrontación como reclamo"

La periodista Soledad Gallego-Díaz publicó en exclusiva el borrador de la Constitución de 1978. Fue corresponsal en Londres, París, Bruselas, Buenos Aires o Nueva York. Su visión de la política nacional e internacional se sustenta en décadas de profesión. Hoy, a las 20.00 horas, estará en la Casa de La Buelga de Ciaño para hablar de "España y Europa: frente al pesimismo", una conferencia organizada por la Universidad de Oviedo en colaboración con la asociación Cauce del Nalón y LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Hay tanto pesimismo?

–Sí, estamos en una etapa pesimista. Hay mucha incertidumbre y eso provoca puro pesimismo.

–¿No será alarmismo?

–También, y también provocado por la incertidumbre. No se sabe qué va a pasar. Hace diez años estabas bastante seguro sobre cómo se iban a desarrollar las cosas. Ahora, con la pandemia y la guerra de Ucrania estamos en una incertidumbre que no existía desde hace años. Frente a esas dudas uno puede ser alarmista o tener confianza en los mecanismos existentes para solucionar los problemas.

–Ese pesimismo y ese alarmismo del que habla, ¿se dejan ver en la política?

–En política hay una polarización que no existía. En Estados Unidos lo vimos con Trump. Hay una polarización enorme, también en Europa. Se trata de una polarización buscada por movimientos políticos.

–Imagino que habla de los movimientos de ultraderecha y del neofascismo.

–Hay un auge de movimientos fascistas. En Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, acaba de decir que no tiene simpatías por el fascismo, aunque su trayectoria dice lo contrario. Si ahora dice que no, pues mejor, pero ha llegado al Gobierno en coalición con formaciones de ultraderecha con las que tiene que negociar.

–¿Y en España?

–No corremos ese peligro, pero sí que hay una polarización completamente injustificada, no ha habido ninguna ruptura en la sociedad. La sociedad no está dividida, pero la clase política sí. Se utiliza la confrontación permanente como un reclamo electoral.

–¿Antes la política era un reflejo de la sociedad y ahora es lo contrario?

–Es una buena definición. Antes era al revés, los partidos políticos disponían de mecanismos por los cuales sus agrupaciones locales, las asociaciones de vecinos y la sociedad civil les hacían llegar su opinión. Esos mecanismos han desaparecido, los partidos ya ni siquiera tienen agrupaciones locales en las que la gente se siente a charlar y debatir. Es una pena, eran mecanismos que pasaban de la sociedad a la política, y no al contrario.

–Volviendo al pesimismo que da título a su conferencia. Nos repiten a diario que será un invierno muy duro.

–Ese es un pesimismo muy peligroso porque desactiva a la gente, hace que la sociedad se desmovilice porque piensa que no es posible hacer nada, y esa es la idea más reaccionaria que puede haber. Yo creo que hay mecanismos suficientes en la sociedad para solucionar los problemas. Creo en la obligación intelectual de ser optimista.

–Ha trabajado durante décadas cerca de los políticos. ¿Eran mejores los de la Transición que los actuales?

–Siendo joven me encontré a un amigo de mi padre, Rafael Pérez Delgado. Le dije lo mismo: "Los políticos de ahora no son tan buenos como los que tú conociste en la República". Y me contestó que eran igual de buenos o malos, que no idealizase a los políticos de la República. Lo aplicaría ahora, no idealicemos tanto a los políticos de la Transición para menospreciar a los de ahora.

–Pero aquellos llegaban a acuerdos, y ahora...

–Eso no es por la calidad de los políticos, es por la polarización y el enfrentamiento. Feijóo no es peor que los políticos de antes, lo es su estrategia.

–LA NUEVA ESPAÑA publica hoy (por ayer) que los servicios de inteligencia han detectado 42.875 mensajes de desinformación rusa en España.

–Eso nos afecta muchísimo, hay tantísimas informaciones falsas... Pero el trabajo de los periodistas no es desmentir falsedades. Debemos crear una agenda propia y decirles a los ciudadanos lo que es importante, no podemos andar desmintiendo bobadas y chorradas de las redes sociales.

–Pero ha dicho que afecta muchísimo.

–Es que hay falsedades muy mal intencionadas, pero cuando sucede algo grave la gente no se fía de Twitter, va a los medios de comunicación clásicos. Pasó con la pandemia. En esas situaciones la gente busca profesionales que saben qué hacer frente a una crisis. Los que hacen "tiktoks" no tienen ni los mecanismos ni las herramientas de los periodistas.

–La pregunta del millón: ¿cuál cree que es el futuro del periodismo?

–El periodismo cada vez es más necesario y los periodistas de ahora está muy bien formados, no son peores que los anteriores. No podemos creer que exista una generación que tenga las esencias del periodismo. Hay profesionales buenísimos de 22 años y malísimos con 70 años. Y volviendo al principio, cuanta más incertidumbre hay, como en el momento actual, más necesario es el periodismo, así que sí, creo que el periodismo sí tiene futuro.