Don Manuel termina "pecando" de humildad: el homenaje frustrado al párroco de Cenera

El viento de las castañas sopló el viernes alborotado en Cuna y Cenera. El acogedor valle mierense se había engalanado para rendir homenaje al que ha sido su párroco durante 57 años. Más de 300 personas se habían sumado a una ofrenda que Manuel Roces había esquivado previamente insistiendo en que prefería jubilarse sin celebraciones, con total austeridad. "No he hecho nada especial", ha venido repitiendo a lo largo de los últimos meses.

Sus familiares, compañeros y todas las parroquias de la zona optaron por desobedecerle, al entender que la trayectoria del religioso sí era merecedora de reconocimiento. Así, organizaron una gran celebración, con misa y posterior cena en un conocido restaurante del centro de la región. Don Manuel cumplió con su advertencia. Conocido por su fuerte personalidad, decidió no acudir. Nadie pudo convencerle. "Es demasiado humilde y también un bastante cabezón", sostienen los vecinos con cariño y un punto de reproche.

"Él pensaba que no era merecedor de ningún tipo de homenaje y se ha mantenido en su postura hasta el final". José Fernández es el presidente de la asociación de vecinos de Cenera y fue de los pocos que desde un primer momento advirtió al resto de parroquias que no resultaría sencillo convencer el respetado párroco para que se "sometiera" a un reconocimiento público. Con todo, el valle, movido por su enorme aprecio al cura, decidió seguir adelante y encomendó al nuevo párroco, Alfonso Abel, la difícil tarea de convencer a don Manuel. Fracasó en el intento. "Por más que insistí él replicó que los homenajes son para quienes hacen algo grande en vida y que ese no era su caso".

"Aun sabiendo de sus reticencias a este tipo de actos se decidió plantearlo con la colaboración del actual párroco y de la familia. Buscando un efecto sorpresa, se optó por hacérselo saber casi en vísperas de la celebración y así se hizo", explicaron los portavoces religiosos que oficiaron la misa, poco antes de que ésta comenzara. "Las parroquias han actuado con motivo de la jubilación de don Manuel haciendo primar el cariño y el respeto a su persona, afecto del que se ha hecho merecedor a lo largo de muchos años. Ese cariño y respeto estarán siempre por encima de toda consideración. Debemos aceptar que la celebración no contará con él, aunque su ausencia no diluye la esencia del encuentro", apuntó el párroco Jorge Cortes, que cogió casi sobre la marcha el volante de la ceremonia.

El actual cura de Cuna, el ya citado Alfonso Abel, reconoció ayer que la decisión de su antecesor le causó un profundo disgusto: "A lo largo de toda una vida se ha hecho acreedor del cariño de todos, siendo además de párroco un amigo para todos y un gran paisano".

Muchas participación

La celebración programada contaba de una misa en Cuna a las siete y media y una posterior cena para cerca de 250 personas en un restaurante de Oviedo. La noticia de que el homenajeado podría no presentarse comenzó a correr por el valle como un susurro a primera hora de la tarde. A la siete ya estaba confirmado. Para entonces la iglesia de Cuna lucía llena de fieles y dos grandes autobuses esperaban fuera para trasladar posteriormente a los vecinos al restaurante. Tanto la misa como la cena se celebraron sin Manuel Roces.