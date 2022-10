Turón se lo pasa de miedo: un desfile centró los actos de Halloween

En Turón tocó ayer truco o trato. Calabazas, fantasmas, vampiros, brujas y esqueletos estremecieron a todo el valle mierense de la manera más divertida. Las instalaciones del antiguo colegio La Salle acogieron una bulliciosa celebración de Halloween, la fiesta norteamericana que ha logrado extenderse por todos los rincones del mundo.

"A mí me gusta tanto Halloween como Carnaval, me encanta disfrazarme", aseguraba ayer uno de los muchos niños que participaron en el desfile organizado por la activa Sociedad de Festejos de Turón (Sotufe). La celebración contó con mucha concurrencia. Niños y padres acudieron en su mayoría transfigurados en terroríficos habitantes del camposanto. La programación festiva se prolongará hasta hoy, con una "Halloween party" que contará con discoteca móvil. Será a las once de la noche. Durante todo el fin de semana se pudo disfrutar en las instalaciones del antiguo colegio de La Veguina de "Halloween experience". Se trata de una composición de terror que ha tenido muy buena aceptación tanto entre los más pequeños como entre los padres. De esta forma Turón ha disfrutado estos días de los aspectos más paganos del culto a los espíritus de ultratumba y los difuntos.

Otras citas

Las hermanadas celebraciones de Halloween y el Samaín se prolongarán a lo largo y ancho de los valles mineros hasta mañana, martes. En Mieres hoy habrá desfile del Samaín y juegos y animación infantil en las calles. En Langreo también han organizado una serie de actividades para niños y jóvenes que comenzará hoy. El programa incluye cuentacuentos, talleres, proyecciones de cine, un cluedo, y taller de grafiti y de acuarela. En la Casa de la Juventud de Sotrondio habrá talleres de decoración, cocina y maquillaje. Y en Laviana teatro y "truco o trato" en los comercios.