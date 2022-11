Crimen en La Felguera: El Supremo ratifica las condenas, que ya son firmes

El Tribunal Supremo ratificó las penas de cárcel impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a Marta Rama y Nelson dos Anjos por el asesinato a tiros, en un garaje de La Felguera, del joven langreano Iván Castro, el 7 de diciembre de 2017. El fallo condena a Marta Rama, novia de Castro, a 22 años de cárcel por instigar el crimen, cuyo autor material fue el portugués Nelson dos Anjos, condenado a 15 años. Esta resolución es firme y agota el procedimiento ordinario, con lo que ya solo cabría recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El abogado de la acusación particular, Ángel Bernal, consideró ayer que "la sentencia está muy bien fundamentada. Se podría recurrir ante el Constitucional, pero no se vulneran derechos fundamentales".

El alto tribunal desestima los recursos presentados por las defensas de Rama (Sergio Herrero) y Dos Anjos (José Manuel Fernández). La primera demandó que se anularan como prueba las geolocalizaciones de los móviles de los condenados. Antes del juicio ya había esgrimido que la normativa española que obliga a conservar los datos de los usuarios durante doce meses incumple la normativa europea. La defensa de Dos Anjos reclamó que se volviera a las tesis expuestas en la sentencia inicial, que reducía su pena a doce años al considerar el jurado popular que concurría la eximente incompleta de trastorno mental transitorio, por el enamoramiento patológico. También se le aplicó la atenuante de disminución de los efectos del daño, al haber puesto sus bienes a disposición de la familia de la víctima. Todo esto fue recurrido por la defensa de Rama y la familia de Castro ante el TSJA que, tras revisar el fallo, eliminó la eximente completa para Dos Anjos, así como la reparación del daño, elevando la pena a quince años.

Este último fallo fue recurrido ante el Tribunal Supremo, que celebró una vista para revisar la sentencia el pasado 18 de octubre. Una vista "sorpresiva", como señaló el letrado Ángel Bernal, y cuyo fallo se conoció ayer. Al respecto, el abogado señaló que "estamos muy contentos, también la familia de Iván, porque ha ido todo muy rápido y al final se queda todo como estaba y no con las pretensiones de anular el juicio y rebajar la pena que tenían las defensas".

La muerte de Iván Castro se produjo poco después de las seis de la tarde del 7 de diciembre de 2017. Según se relató en el juicio, Nelson dos Anjos entró en el garaje de Castro después de que este accediese al mismo y le dijo que le habían dado un golpe al vehículo. Cuando Iván estaba agachado mirando su coche, tras encender la linterna del móvil, Nelson aprovechó para dispararle hasta tres balas. La primera le atravesó el tronco de izquierda a derecha. La segunda, la mejilla izquierda. La tercera bala entró en el parietal y le destrozó los huesos de la base del cráneo causando un daño irreparable en su cerebro. Fue "mortal de necesidad", según explicaron los forenses.

Una vez encontrado su cadáver, se inició una larga investigación que duró diez meses. La Policía, siguiendo la declaración de Marta Rama, la pareja de Iván, se decantó inicialmente por un ajuste de cuentas por asuntos de drogas. Pero los agentes descubrieron que Rama tenía una relación y decidieron tirar del hilo. Fue necesaria la participación de agentes policías de la UDEV llegados de Madrid. Finalmente descubrieron que detrás del crimen estaba ella y uno de sus amantes.

Para el jurado, Marta Rama convenció a Nelson dos Anjos (con el que tenía una relación secreta) para comprar un arma y asesinar a Iván Castro. El taxista se hizo con el arma tras viajar a Zamora para conseguirla, aunque el seguimiento de su móvil no lo corrobora. Rama, que fue considerada la ideóloga e instigadora del crimen, fue condenada a 21 años de cárcel por el asesinato y a uno más por tenencia ilícita de armas. A Dos Anjos, que fue quien apretó tres veces el gatillo de la pistola que acabó con la vida de Castro, le cayó poco más de la mitad: 11 años, dos meses y 29 días de cárcel, al que hay que sumar uno más por la posesión del arma sin permiso.

La sentencia inicial fue revisada por el TSJA que amplió al alza la condena en el caso de Dos Anjos. La acusación particular, que ejerce la familia, recurrió la condena impuesta al autor material de los disparos, al considerar que no procedía aplicar las atenuantes de reparación del daño y trastorno mental. Sus tesis lograron que se aumentara de 12 a 15 años la condena que se le impuso. En el caso de Marta Rama no ha hubo modificación y se mantuvo para ella la pena de 22 años de prisión.