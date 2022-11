El crimen de La Felguera: "Ahora podremos descansar", afirma la familia de Iván Castro al ratificarse las condenas

La familia de Iván Castro –el joven langreano asesinado a tiros en un garaje de La Felguera el 7 de diciembre de 2017– mostró ayer su satisfacción tras la sentencia sobre el caso del Tribunal Supremo, que ratificó las penas de cárcel impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a Marta Rama y Nelson dos Anjos por el crimen. Según ese fallo, Rama, novia de Castro, deberá cumplir 22 años de cárcel por instigar la muerte del joven. El autor material, Nelson dos Anjos, deberá estar 15 años en prisión. Esta resolución es firme y agota el procedimiento ordinario, con lo que ya solo cabría recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Yonathan Castro, hermano de Iván, aseguró ayer a este diario que "ya podremos descansar un poco después de lo que hemos pasado estos últimos cinco años. Y tratar de rehacer nuestras vidas y de seguir hacia adelante, aunque es muy difícil. Al menos, con una sentencia que ya es firme, no te lo volverán a recordar lo que pasó cada dos por tres", indicó Castro, que añadió: "Cada vez que había un nuevo paso judicial, estabas un poco con el miedo de que pudieran rebajar la pena o, como pedían incluso, anular el juicio. Y eso te lleva a comerte la cabeza y a recordar cosas".

El hermano de la víctima también señaló que "según me explicó nuestro abogado (Ángel Bernal, que ejerció la acusación particular), la sentencia del Supremo lo explica todo muy bien, paso por paso, punto por punto, a la hora de desestimar los recursos que habían presentado. Esperamos que cumplan la pena íntegra y que no haya beneficios penitenciarios para ellos, ni en la rebaja de la pena ni en las condiciones en las que están en prisión. Que no tengan ventajas dentro, que sean como el resto de los presos que están allí. Nosotros intentaremos seguir adelante. Es duro, pero no nos queda otra".

Tras el juicio, Marta Rama fue condenada a 22 años por instigar el crimen. En el caso de Dos Anjos, condenado en un primer momento a 12 años, el jurado popular entendió que concurría la eximente incompleta de trastorno mental transitorio, por su enamoramiento patológico de Rama. También se le aplicó la atenuante de disminución de los efectos del daño, al haber puesto sus bienes a disposición de la familia de la víctima.

Eximente

El TSJA revisó el fallo, eliminando la eximente completa para Dos Anjos, con lo que la pena se elevó a 15 años. Las defensas recurrieron ante el Supremo para pedir una revisión de la sentencia. El alto tribunal desestimó los recursos, ratificando las condenas impuestas por el TSJA y la postura expuesta por la Fiscalía del Principado de Asturias.

La muerte de Iván Castro tuvo lugar poco después de las seis de la tarde del 7 de diciembre de 2017. Según se relató en el juicio, Nelson dos Anjos entró en el garaje de Castro después de que llegase el joven y le dijo que le habían dado un golpe al coche. Cuando Iván estaba agachado mirando su vehículo, tras encender la linterna del móvil, Nelson aprovechó para dispararle hasta tres balas. Una vez hallado el cuerpo, se inició una larga investigación que duró diez meses. La Policía, siguiendo la declaración de Marta Rama, la pareja de Iván, orientó inicialmente la investigación hacia un ajuste de cuentas por asuntos de drogas. Pero los agentes descubrieron que Rama tenía una relación y decidieron tirar del hilo. Finalmente descubrieron que detrás del crimen estaba ella y uno de sus amantes.