Dos encapuchados asaltan varios negocios de madrugada en La Felguera

Varios establecimientos del centro de La Felguera sufrieron asaltos en la madrugada de ayer. Uno de los locales afectados fue El Colmao de La Felguera, cuyo propietario es Marcos Gómez. "Se llevaron cuatro jamones Cinco Jotas. Había dos personas y reventaron el cristal del escaparate; desde fuera tiraron de los jamones y cogieron dos cada uno, valorados en unos ochocientos euros en total", indicó.

En las cámaras de seguridad se ve que había dos personas, con capuchas y mascarilla, tal y como relató Gómez. "Iban tapados. Fue de madrugada, al parecer debieron entrar en varios sitios más, según nos comentaron", en establecimientos de la calle Ramón Bautista Clavería. "Quizá no sean gente de aquí porque uno de los locales en los que quisieron entrar es un bar que ya no tiene actividad y quizá lo desconocieran. Es algo que me imagino yo, aunque por ahora no se sabe nada porque lo están investigando".

Entre comerciante de La Felguera aseguró que "en diez años es la primera vez que nos roban. Hace siete años intentaron hacer lo mismo, pero en esa ocasión tenía fundas de jamones. Y al reventar el cristal y ver que solo eran fundas no se llevaron nada. Pero esta vez marcharon con cuatro piezas". Gómez señaló que "nadie esta a salvo de esto. Una vez puede pasarte a ti y al día siguiente al negocio de enfrente. Y que en una noche den varios golpes tampoco es normal. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando y tratar de reforzar la seguridad".

No solo los locales comerciales han sido objeto de robos en los últimos meses. El pasado mes de agosto, agentes de la Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio detuvieron el pasado agosto a un hombre al ser sorprendido in fraganti en el interior de un vehículo al que había accedido previa fractura de una de las lunas de sus puertas. Los hechos sucedieron sobre la una de la mañana en Ciaño, distrito en el que se encontraba establecido un servicio nocturno de control policial, que se había dispuesto desde hacía varios meses, al haber aumentado de forma considerable en lo que iba de año este tipo de delitos de robo con fuerza en interior de vehículo en horario nocturno.

En esa zona se investigaban cerca de 50 hechos similares, todos ellos con el mismo "modus operandi", lo que hacía pensar a los investigadores que eran cometidos por la misma persona. Un vecino la alertó a los agentes.