Un 37,5% de los alumnos del doctorado en Recursos Naturales son extranjeros

El programa de doctorado en Ingeniería de los Recursos Naturales (Direma), que estrena su cuarta edición en el campus de Mieres, ha conseguido llamar la atención del alumnado internacional. El curso se inició cubriendo la totalidad de las plazas ofertadas, una veintena, con lo que ya suma 72 estudiantes en todo el programa. De ellos, 27 son de procedencia extranjera, lo que supone un 37,5 por ciento del alumnado. Concretamente, los estudiantes extranjeros proceden mayoritariamente del continente americano, con alumnos argentinos, colombianos y chilenos, pero también tienen doctorandos del continente asiático y europeo. Así lo cuenta el coordinador del programa, José Luis Rodríguez Gallego, profesor titular del área de Prospección e Investigación Minera y adscrito a Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) con sede en el edificio de investigación del campus de Mieres.

Rodríguez destacó la buena salud del programa "que se está consolidando en esta cuarta edición, sobre todo tras cubrir todas las plazas, porque se han quedado estudiantes a las puertas". Señaló, además, el perfil internacional del alumnado, destacando la presencia de estudiantes del continente americano. Esto se explica, también, por los lazos que existen entre el campus de Mieres y estos países de habla hispana, donde ya existen otros acuerdos y convenios a nivel universitario.

La semana pasada, como destacó el coordinador, tuvo lugar la jornada de acogida del programa, donde se explicó su funcionamiento y el proceso para elegir un profesor que les acompañe en esta aventura académica.

El programa cuenta con la vinculación de más de una treintena de profesores que trabajan en las instalaciones universitarias de Barredo y además ayuda a consolidar los grupos de investigación en el campus de Mieres. En este sentido, el Indurot es la entidad que da forma administrativa al programa de doctorado, que nació de la iniciativa conjunta del propio instituto, la Escuela Politécnica de Mieres y la Natural Resources Tech-Net, una plataforma para la investigación en recursos naturales que se constituyó en 2015 por investigadores que desarrollaban su actividad en el campus de Mieres.

El funcionamiento del programa se basa en dos líneas de investigación. Por un lado, la gestión sostenible de los recursos naturales; y por el otro, la ingeniería civil y geoambiental. Un amplio espectro que toca temas como la ordenación del territorio, los sistemas de información geográfica, la teledetección, los riesgos naturales, las materias primas minerales, la minería sostenible, los sistemas forestales o las plantaciones energéticas. El programa de doctorado del campus de Mieres también engloba otros aspectos como la planificación y construcción sostenible, infraestructuras de transporte resilientes, estructuras e ingeniería marítima, ingeniería biológica y medioambiental, o geomática, por poner sólo unos ejemplos de su amplia variedad temática.

Los yacimientos petroleros de Ecuador, la primera tesis de Mieres

Después de tres cursos completados e iniciado ya el cuarto, el programa de doctorado en Ingeniería de los Recursos Naturales (Direma) del campus de Mieres ya cuenta con su primera tesis presentada. Su autor es el sevillano Antonio Morato, de 41 años, y versó sobre "Caracterización geoquímica de petróleos crudos y potenciales rocas madre en la Cuenca Progreso (Ecuador): sistemas petroleros hipotéticos". La tesis fue dirigida por Gonzalo Márquez Martínez y Juan Jesús Martín del Río.

El trabajo de investigación comprende una investigación de tipo geoquímico orgánico sobre crudos de petróleo y rocas sedimentarias correspondientes a la región costera sur de Ecuador, examinando la generación y acumulación de hidrocarburos en la cuenca Progreso. El estudio se centró en muestras de petróleo, roca y gas mediante técnicas avanzadas incluyendo análisis isotópicos. Los resultados tienen gran interés para la industria petrolera de Ecuador, para la optimización y sostenibilidad de la explotaciones, y para el conocimiento geológico de la zona.

El ya doctor explicó que se matriculó en el programa de doctorado del campus de Mieres "gracias a uno de mis directores de tesis, Gonzalo Márquez Martínez, que trabajaba en algunos proyectos con José Luis Rodríguez Gallego, que es el coordinador del programa". Morato destacó que los contenidos del programa "encajaban muy bien con lo que pretendíamos hacer, además me ha venido muy bien gracias a que muchos de los cursos de formación los he podido hacer de forma telemática, lo que me resultó muy cómodo". Aún así, también tuvo que venir a realizar parte del trabajo de forma presencial al campus de Mieres.

El primer doctor del programa de doctorado del campus de Mieres estudió Ambientales y Minas en la especialidad de Recursos energéticos, así como el máster en Técnicas Instrumentales, en la Universidad de Huelva. Tras acabar sus estudios, estuvo trabajando para la consultora Blast Consult en las minas de Aguablanca y Las Cruces, ubicadas en Badajoz y Sevilla, respectivamente. Durante cuatro años, realizó labores de asesoría técnica de voladuras. En 2016 partió hacia Ecuador, donde comenzó a trabajar como docente en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Allí estuvo cinco años y medio, para trasladarse después hasta Arabia Saudí donde participó en un proyecto de la mano de Blast Consulting. En los últimos años, ha compatibilizado su trabajo en la universidad ecuatoriana con el de Arabia Saudí.

Morato explicó que, con su tesis, "queríamos describir los sistemas petroleros de Ecuador, utilizamos marcadores y comparábamos los resultados para ver sus relaciones". De este modo, se pretendía saber de dónde son los yacimientos, cómo se formaron o si merece la pena seguir perforando. Aún así, como destacó, Ecuador "ya tiene muy poca producción de petróleo".