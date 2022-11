El 90% de las nuevas consultas por salud mental son de jóvenes y adolescentes

«Yo fui interiorizando y enmascarando el problema que tenía, y cuando explotó, es cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda». Son palabras de la mierense Laura Fernández González, una joven de 24 años que ayer compartía en primera persona su experiencia con los trastornos mentales en el marco de un desayuno saludable organizado por la asociación Afesa Caudal. El de Laura es uno de las decenas de casos de problemas de salud mental en la infancia y la juventud que están brotando, o que al menos, ahora se están tratando. Las consecuencias de la pandemia, el ritmo de vida actual y el modelo social por el que los jóvenes se ven a veces obligados a buscar la aceptación de sus semejantes están provocando que el incremento de pacientes de corta edad en las consultas de psicólogos y psiquiatras sea una tendencia. En caso de Afesa Caudal, que cuenta también con un servicio psicológico, los datos son reveladores: nueve de cada diez primeras atenciones que se han realizado desde el año 2021 son de gente joven.

La psicóloga de la delegación de Afesa en la comarca del Caudal, Eva Parrilla, explicó que Asturias presenta a nivel nacional, de los índices más elevados en cuanto a suicidios, también en edad juvenil. Además, la profesional señaló que la región también está a la cabeza en muchas otras patologías relacionadas con la salud mental. «Puede haber miles de motivos, desde el clima, que no acompaña por haber menos horas de luz, y eso afecta al cerebro, como las propias condiciones socioeconómicas de la región», indicó.

Respecto a la importancia de cuidar la salud mental en edades tempranas, Parrilla explicó que «es una etapa de la vida donde ocurren muchas cosas, donde están todas las primeras veces y donde se viven cosas muy importantes sobre las que vamos a construirnos después». Por ello, señaló que «en la infancia, la adolescencia y la juventud, si las cosas no funcionan puede que esos cimientos sobre los que nos construiremos después no sean lo suficientemente fuertes y se acarree durante toda la vida». Además, señaló sobre la pandemia que «los últimos años han sido muy difíciles para todos, pero especialmente para la juventud, que han sido terribles». «A la hora de tener en cuenta las medidas de prevención del covid, en quien no se pensó en ningún caso fue en los jóvenes. En los niños y ancianos poco, pero en los jóvenes se les abandonó. Y ahora, dos años después, todavía lo estamos notando», dijo.

Tras ella tomó la palabra Laura Fernández, una joven turonesa que padece un trastorno de déficit por atención e hiperactividad (TDAH), del que está siendo tratada. «Soy una de las muchas mujeres con este problema que he tenido un diagnóstico tardío», dijo, para explicar que ya en su infancia «la pasé con unos problemas de salud mental, que no entendían de donde venían».

La joven explicó que cuenta su historia por si pudiese ayudar a otros jóvenes, y de como «al llegar el paso de la adolescencia a la edad adulta, me di cuenta de que necesitaba ayuda externa de profesionales de la salud mental». Pero cree que la ayuda llegó más tarde de lo que hubiese sido deseable, y lo achaca a varios factores: «Necesitamos más recursos en Atención Primaria de la salud mental, y sobretodo necesitamos normalizar y hablar de que tenemos problemas». «Cuando esa situación se da, es mucho más fácil acceder a la ayuda y a eso se llega con un trabajo social conjunto», afirmaba la turonesa.

En su caso no tuvo problema para comentar lo que le pasaba con familia y amigos, ya que «en casa había problemas de salud mental, y desde pequeña estaba familiarizada con los psicólogos, y con los amigos siempre fue algo que traté con naturalidad». El problema, dice, tanto para ella como para otros pacientes, «viene a la hora de exponerte a gente de fuera de tu círculo, a la sociedad. Tienes que aparentar una cierta normalidad, y te pones esa obligación de ser aceptado socialmente».

Laura Fernández es un ejemplo de los tantos casos que existen de problemas mentales en la infancia y juventud. La trabajadora social de Afesa Caudal, Vanesa Díaz, ofreció algunos datos: «desde 2021, 9 de cada 10 primeras atenciones son de jóvenes, y ahora mismo, 20 de cada 25 atenciones semanales en el centro son de esa franja de edad».