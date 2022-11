La FSA respalda a Raúl Moro en Mieres como un candidato "valiente y comprometido"

El socialismo se reunió ayer para arropar a Raúl Moro Jaular como nuevo candidato del PSOE a la alcaldía de Mieres. En un acto en la Casa de Cultura, en el que el cabeza de lista de la agrupación socialista aseguró que va a trabajar "porque el día 28 de mayo sea un día de esos que te quedan marcados en la vida, y que sea el de la victoria del PSOE en Mieres".

Moro estuvo acompañado por la Vicesecretaria general del FSA, Gimena Llamedo, la secretaria de Justicia y Derechos de los socialistas asturianos, María Martín, y la secretaria general del PSOE de Mieres, Ana González Cachero, amén de otros destacados dirigentes como el senador Francisco Blanco. También el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, el de Organización, José Luis Fernández Roces, el presidente del Montepío, Armando Fernández Natal o el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, entre otros.

La primera en tomar la palabra fue Ana González Cachero, que achacó los resultados de las últimas elecciones en Mieres "más a una pérdida de confianza en nosotros que a los méritos de rival". La responsable de los socialistas mierenses aseguró que el cambio en la Alcaldía de Mieres "está cerca", y agregó que la ejecutiva a a respaldas a Moro para llegar a ese objetivo.

María Martí, por su parte, conminó a los socialistas mierenses a lanzar un mensaje a la ciudadanía de "confianza e ilusión", y generar "un espacio de participación y análisis, y salir a la calle para construir un programa electoral", con el que lograr el reto de desbancar a IU tras 12 años en el gobierno mierense.

La número "dos" de la FSA, Gimena Llamedo, también quiso mostrar el respaldo de los socialistas asturianos a Raúl Moro, un candidato del que dijo "es un compañero generoso, valiente y comprometido, que lo ha demostrado a lo largo de su vida profesional y sindical". "Ese trabajo de servicio público, que llevas 35 años haciendo, te servirá para lograr ese objetivo, que no va a ser fácil, pero que vamos a conseguir, porque ilusión, ganas y motivación no te faltan".

Por último, fue el candidato el que tomó la palabra. Primero, para agradecer la presencia de los compañeros "que han hecho que este día se vaya a quedar marcado para siempre en mi memoria". Raúl Moro aseguró que "vamos a trabajar muy duro para recuperar esa Alcaldía", y ofreció a los vecinos "un Mieres con más oportunidades para todos". Sin embargo, aseguró que la tarea, además de no ser fácil, requiere de un trabajo en equipo: "Por eso os voy a pedir a todos que hagamos esa tarea colectiva". "Que no os quepa duda de que yo me voy a dejar la piel", apuntó Moro Jaular.