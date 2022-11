"Ni había delito ni orden judicial", alega la defensa del supuesto chamán de Tuilla

Ni delito ni la orden judicial oportuna para investigarlo. Es sobre lo que la defensa del supuesto chamán de Tuilla (Langreo) sustenta su petición de nulidad de las actuaciones.

El abogado defensor, Óscar Palet, entiende que se realizó "una operación desmedida" sin justificación alguna y tan solo por una denuncia personal.

"En el atestado hablan de ayahuasca y yopo, que son dos sustancias no fiscalizables (y por tanto no ilegales), lo que encontraron fue la enredadera, pero sin el componente psicoactivo dimetiltriptamina (DMT)", detalla Palet. Además, el abogado explica que en la orden judicial que portaban los policías que acudieron a la casa de Tuilla, había una referencia catastral "pero entraron en otra propiedad, que es donde estaban los niños". Respecto a los menores, "la Policía dice que estaban presentes en la ceremonia, cuando estaban en otro lugar y fue la propia Policía quienes los llevaron a la sala donde estaban los mayores". El abogado, "a título personal", cree que "la operación responde a objetivos mayores", dejando entrever un cierto objetivo ejemplarizante en la lucha contra las sectas. Este es otro punto que rebate. Asegura en su defensa que "no hay ni secta ni organización", ya que el supuesto chamán había venido a España por última vez hace tres años y las personas presentes en la vivienda ni siquiera se conocían.

Óscar Palet ha pedido también que se devuelva el dinero incautado, 5.000 euros en metálico y monedas extranjeras. "Es el dinero que tenía la familia (matrimonio y dos hijos) para volver a casa, a Colombia, y ahora no pueden hacerlo". El abogado asegura que "ya han escrito del colegio de los niños para que vuelvan a clase".

Palet espera la respuesta del juez sobre la operación en la que más de medio centenar de policías irrumpieron a última hora de la tarde del viernes 30 de septiembre en la tranquila aldea de La Braña, cerca de Tuilla, en Langreo. El propósito del operativo era intervenir en una reunión de una presunta secta que estaba teniendo lugar en una casa algo apartada, situada un kilómetro por encima del pueblo. También se buscaban plantas alucinógenas. El operativo se saldó con la detención de cuatro personas.