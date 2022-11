Mieres cambia su presupuesto para pagar la factura energética, que se ha triplicado

El incremento de los costes de la energía está siendo todo un reto para el Ayuntamiento de Mieres, que ayer aprobó dos modificaciones de crédito para poder pagar las facturas hasta final de año. En total, 425.000 euros, cuando el gasto anual era de unos 700.000 euros, tal y como explicó el teniente de alcalde, Manuel Ángel Álvarez, quien destacó que los costes se han triplicado. Esta aprobación tuvo lugar durante el desarrollo de un pleno extraordinario en el que también se aprobó un convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para la limpieza de los ríos del concejo.

Las modificaciones de crédito aprobadas ayer fueron de 225.000 y 200.000 euros, concretamente. Con este dinero, "esperamos poder pagar los dos meses que nos quedan hasta final de año, así como las facturas que están llegando", apuntó Álvarez, señalando que "estamos pagando casi el triple que hace un año". En su opinión, el Ayuntamiento de Mieres "se encuentra en una situación compleja para acabar el año, y sobre todo para cuadrar el presupuesto del año que viene". Y no es que esta situación les haya llegado de forma repentina. A sabiendas de los incrementos de los costes energéticos, el Consistorio sacó a licitación dos contratos para comprar electricidad durante el presente ejercicio. Uno por valor de 900.000 euros y otro más de dos millones de euros, pero ambas licitaciones quedaron desiertas.

El desfase de los costes energéticos ya obligó a realizar una modificación presupuestaria el pasado mes de mayo similar a la que se hizo ayer para poder hacer frente a las facturas. En aquella ocasión fue de 1,75 millones de euros, un dinero que iría para todos los servicios municipales, ya que el Ayuntamiento tiene que hacer frente al abastecimiento de combustible de su flota de vehículos y al suministro de calefacción y luz a todos los equipamientos municipales, incluida la red de colegios del concejo mierense.

Este no es un problema que afecta únicamente al Ayuntamiento de Mieres, ya que engloba a todas las administraciones públicas, empresas y hogares. En toda Europa la escalada sin precedentes de los precios de la electricidad, el gas y los carburantes en los últimos meses está llevando a empresas y hogares a pensárselo dos veces antes de consumir y a aplicar medidas de ahorro para atajar cualquier gasto que no se considere imprescindible. Con este tipo de prácticas de consumo frugal se logra reducir unas facturas que se han disparado en respuesta al encarecimiento de los combustibles fósiles en los mercados internacionales, aún sin medidas de racionamiento a nivel de la Unión Europea. En el caso de las administraciones públicas, el ahorro pasa por mecanismos que lo convierten en una medida inaplicable. Los servicios públicos demandan una serie de gastos fijos que se han disparado en los últimos meses y a los que parece que tendrán que hacer frente sí o sí.

Las riberas

Pero el incremento del precio de la factura energética no fue el único aspecto que se trató ayer en el pleno extraordinario de Mieres. También se aprobó un convenio de colaboración con la CHC para la limpieza de los ríos del concejo. Se trata de un acuerdo a cuatro años en el que el Consistorio abonará 125.000 euros, mientras que el organismo de agua aportará 75.000 euros. Se trata esta de una medida que el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, toma para que los cauces no se queden sin limpiar, a pesar de que consideran que no debería ser una competencia municipal y que su aportación debería hacerla una administración que sí tenga competencias, ya sea el Estado y el Principado de Asturias.

"Que sigamos adelante con el convenio no quiere decir que renunciemos a nuestros principios", aclaró Manuel Ángel Álvarez. Y es que la suciedad de los ríos de Mieres es un problema importante, hace unos días, el grupo municipal popular advirtió de la posibilidad de que se desbordasen los cauces. Entre ellos, los populares aludían al estado de los ríos Turón, San Juan, Cuna, Miñera o el arroyo Duró. También se han dado problemas en el cauce junto al polígono de Vega de Arriba.