Operación "Isidoro"

Felipe González fue un personaje clave en la llamada transición democrática ya que presidió el gobierno español desde 1982 hasta 1996 renovando muchas de las estructuras de este país. La razón de su éxito estuvo en saber quitar el polvo al viejo concepto de socialismo que se mantenía en el exilio y presentarlo como una alternativa moderna ante la ciudadanía. Su carrera para llegar hasta el Gobierno no fue fácil y tuvo que ir peleando con inteligencia para ir subiendo cada peldaño. Hoy quiero contarles que las cuencas mineras tuvieron mucho que ver en el proceso de afianzar su liderazgo en la Secretaría General del PSOE, necesario para lo que vino después.

Felipe, hijo de un militante de Izquierda Republicana, ingresó en las Juventudes Socialistas en 1962 y dos años más tarde en el PSOE. Pronto se dio cuenta de que el inmovilismo que se vivía en el partido dirigido por antiguos militantes de la generación de la II República hacía muy difícil el crecimiento de la pobre organización clandestina del interior, que en aquel momento estaba muy por detrás de la influencia que tenían los comunistas entre la clase obrera.

Cuando el 13 y 14 de julio de 1969 se celebró en Bayona un Comité Nacional él acudió con otros compañeros en representación de Sevilla para encontrarse con el rechazo del entonces secretario general Rodolfo Llopis, quien calificó a esta delegación y a la asturiana de irregulares y les mandó dejar la reunión. Los expulsados recibieron en ese momento el apoyo de los vascos Nicolás Redondo y Enrique Múgica y empezó a forjarse una alianza entre los tres territorios para conseguir de una vez la renovación del partido.

Agustín González, entonces líder de los socialistas asturianos, que había acudido a Bayona junto a Marcelo García, quiso conocer a aquellos jóvenes andaluces y se fue con ellos a una cafetería donde escuchó sus argumentos. A su regreso a Asturias comunicó sus buenas impresiones a los compañeros y les habló de Felipe González: se trataba de un joven con las ideas claras, rápido en las respuestas y excelente orador, que contaba con el apoyo de un grupo de universitarios sevillanos con madera de dirigentes y podían ser el complemento ideal a los obreros del norte.

Insistió tanto que los asturianos quisieron conocerlos en persona. Para ello reunieron 9.000 pesetas y pagaron el desplazamiento de Alfonso Guerra, Luis Yáñez y Felipe González a la fiesta clandestina que reunía cada verano a socialistas leoneses, gallegos y cántabros en el puerto de Tarna para confraternizar, intercambiar ideas y aprender de quienes habían conseguido mantenerse firmes ante la brutal represión de la posguerra.

El encuentro fue un éxito y quedó claro que aquella manera de entender la política no tenía nada que ver con la que mantenían los históricos del exterior, anclados en una idea de España muy alejada de la realidad. Desde aquel momento González y Guerra ya frecuentaron Asturias, donde para burlar a la policía cada vez que venían se alojaban respectivamente en los domicilios particulares de Marcelo García y Agustín González, ambos en Gijón.

En agosto de 1970 Felipe González volvió a enfrentarse con Llopis en el XI Congreso del PSOE en el exilio que tuvo lugar en Toulouse y en noviembre se integró en la dirección del interior. Entonces empezó a emplear el nombre de "Isidoro" para la actividad clandestina mientras ganaba prestigio y popularidad como abogado laborista defendiendo a los implicados en conflictos tan señalados como los de Firestone en Burgos, Fasa Renault en Valladolid o la Naval de Bilbao donde llevó el caso de Nicolás Redondo.

Otro nuevo Congreso en Toulouse en agosto de 1972 ya supuso el triunfo definitivo de las tesis renovadoras del interior, pero con la consecuencia de romper el partido en dos organizaciones: Felipe encabezó la dirección colegiada del PSOE renovado junto a otros militantes que ya iban a estar siempre a su lado y Rodolfo Llopis se quedó al mando del denominado PSOE Histórico (PSOE-H), transformado en 1977 en Partido Socialista (PS) y en 1982 en Partido de Acción Socialista (PASOC).

Recuerdo haber acudido en la primera convocatoria electoral tras la muerte de Franco a sendos mítines de Felipe González y de Rodolfo Llopis, este último en el salón de actos del Instituto Bernaldo de Quirós de Mieres, que no consiguió llenar. Para aquel espectador inquieto que yo era entonces la diferencia fue abrumadora entre la frescura del primero y la seriedad del segundo: una persona mayor, prototipo del viejo izquierdista masón y republicano, pero sin ninguna posibilidad de encabezar el proyecto de futuro que entonces todos añorábamos.

1974 fue decisivo para el cambio socialista porque todos sabían que en el XIII Congreso en el exilio –o el XXVI en la historia del PSOE si lo prefieren–, la elección del nuevo secretario general del partido iba a condicionar el futuro. Los asturianos tenían claro su apoyo a Felipe y decidieron mostrárselo aprovechando que este anunció que quería volver a estar presente aquel año en el puerto de Tarna.

Marcelo García contó en sus memorias que la mañana prevista en el mes de julio, él y Agustín González llegaron a la estación de ferrocarril de Mieres con la idea de convencerlo para que diese aquel paso anunciándole que la delegación de Asturias, que según le dijo ya representaba a unos quinientos afiliados (cifra que algunos historiadores rebajan en aquel momento a los doscientos) lo iba a apoyar sin fisuras.

Felipe González vino en el expreso de la mañana, después de haber dormido en una litera y con ganas de desayunar, por lo que los tres buscaron un bar próximo, que si tenemos en cuenta que los trenes de largo recorrido entonces no hacían parada en el apeadero, debemos ubicar en el Bar Escort o en Casa Valerio, los dos ya desaparecidos.

Allí, después del primer café, les explicó sus dudas basadas en que era consciente de su juventud y su falta de experiencia, por lo que prefería esperar un poco más a dar el paso, pero los dos mediadores le expusieron que le avalaba su trayectoria de los últimos cinco años en los que había logrado consolidar la organización del partido y que también era el candidato al que podían apoyar los partidos hermanos de otros países.

En la tesis doctoral de Antonio Arráez Bueno publicada en 2017 "Estrategia, discurso y liderazgo de Felipe González en el tardofranquismo y transición. Un candidato para la democracia y un partido de gobierno" se afirma que aquel año junto a los socialistas asturianos también estuvo presente una delegación de la Internacional Socialista que estudiaba la crisis abierta en el socialismo español a partir del XII Congreso.

Por fin, en octubre Felipe González fue elegido secretario general del PSOE en la localidad francesa de Suresnes en una decisión que iba a ayudar a cambiar la historia de España, aunque algunos no acababan de creérselo. La policía lo detuvo en Sevilla el 26 de noviembre para llevarlo a los calabozos de La Gavidia, pero las embajadas de los países europeos con gobiernos socialistas no tardaron ni media hora en reclamar su libertad. Los dos inspectores de la Brigada Político-Social responsables de aquella operación se enteraron de que España no era la misma cuando desde la Dirección General de Seguridad en vez de una recompensa les llegó una bronca enorme y la orden de poner a "Isidoro" inmediatamente en la calle.

Dos años más tarde todo había cambiado: el domingo 25 de enero de 1976 el tradicional homenaje a Manuel Llaneza que se venía celebrando sin permiso ante su tumba del cementerio civil de Mieres se hizo aquel año bajo el blanco manto de la nieve y el no menos blanco amparo de la legalidad. La concentración de Tarna también obtuvo el permiso gubernativo y allí estuvieron oradores de prestigio nacional: los secretarios de organización y internacionales de UGT Antonio García Duarte y Manuel Simón; el secretario general de las Juventudes Socialistas Miguel Ángel Pino y el secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva Nacional Luis Gómez Llorente.

El 17 de febrero de 1977 Felipe González no quiso faltar al entierro de Agustín González, quien falleció en Gijón de un ataque cardíaco. Aquella tarde estuvo acompañado por Alfonso Guerra, Luis Yáñez, Carmen García, Eduardo López y Rafael Fernández, miembros de la ejecutiva federal del PSOE. Con ellos, Jesús Mancho, Manuel Garnacho, Ludivina García de la ejecutiva de la UGT y por supuesto Marcelo García. Delante de todos ellos y de las cerca de tres mil personas que acompañaron a pie al cortejo hasta el cementerio de El Entrego el futuro presidente del Gobierno expresó su agradecimiento a quien le había apoyado en los momentos más difíciles.