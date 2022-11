Aulav, la Asociación de Autónomos de Laviana, con el apoyo municipal, pone en marcha la ya conocida "Noche Abierta", que se celebrará mañana a partir de las 19.00 horas y hasta las 23.00. La medida, que este año regresa con una temática inspirada en los años 80, supone un nuevo impulso al comercio del concejo. Habrá importantes premios, descuentos y otras sosrpresas para el público que acuda a hacer sus compras en Pola de Laviana.

La iniciativa incluye dos sorteos que se realizarán en la caseta de Aulav instalada en la plaza Fray Ceferino. Uno de ellos será de 3.000 euros y, el otro, de 1.000. Además, también contará con otros alicientes, como una discoteca móvil que se desplazará por todos los locales participantes o una cámara 360º instalada en la Plaza del Ayuntamiento y de acceso gratuito para los interesados.

Por su parte, los locales comerciales que forman parte de la "Noche Abierta" están identificados con globos color flúor. En estos establecimientos, los habitantes de Laviana, así como quienes se acerquen al concejo, podrán acceder a descuentos exclusivos y novedosos productos. En esta iniativa comercial que pone en valor la relevancia del sector en el concejo participan hasta 30 establecimientos : Perfumerías de la Uz, Lencería Tanga’s, Kositas Monas, Mayari Moda, La Botica de los Perfumes, Zaping, All in Fútbol, Zapatería A tus Pies, Vísteme Despacio, El Vestidor, Peccata Minuta, En Tonos Pastel, El León de SeDa, El Cofre de Cupcakes, Kuko’s, Floristería Nardos Plaza, Mercería/Atelier Su, Relojería/Joyería Jesús R., El Golosín, La Cesta Rosa, Triskel, Ceatex, Perfumería Dori, Drich Store, Bolsos y Com. Beatriz, Bel’s Moda, Ynka, Deportes Montes, Aquelarre y Ceylam.