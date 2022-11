Langreo tendrá un consejo de seguridad en el que participarán vecinos y empresarios

Langreo contará con un consejo local de seguridad que integre a los distintos colectivos sociales con la intención de implicar a la ciudadanía y sumar también su punto de vista a la hora de evaluar conflictos, ya sea delictivos como de convivencia. Esa fue una de las decisiones que se tomaron ayer tras la celebración de una junta extraordinaria de seguridad motivada por los hechos ocurridos el pasado domingo en el barrio de Pénjamo, en el que un vecino fue detenido tras una reyerta.

El encuentro, celebrado a petición de los grupos de la oposición, contó con la participación de representantes de los cuerpos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, así como una técnica en asuntos sociales. La participación de la técnica, como explicó la alcaldesa, Carmen Arbesú, estaba explicada "porque también hay un tema de menores". La regidora no quiso ofrecer demasiados detalles sobre el encuentro señalando, eso sí, que una de las conclusiones alcanzadas es la necesidad de "trabajar en común".

También se propuso la creación de un consejo local de seguridad, que se pondrá en marcha una vez que se convoque la junta ordinaria de seguridad. Un consejo que, como apuntó Arbesú, "es algo que nos permite la ley para poder dar un poco de flexibilidad a estas reuniones". Este nuevo órgano permitirá la asistencia de asociaciones vecinales, organizaciones empresariales o alcaldes de barrio con el objetivo de "integrar a distintos colectivos que pudieran estar implicados en alguna actuación concreta". La regidora señaló que "no se trata de maximizar los problemas, pero sí de dar un poco más de tranquilidad a la ciudadanía, porque a veces un problema de convivencia puede resultar que a la gente le cree cierto resquemor y que la bola se haga más grande". Con este nuevo consejo tratarán de "pacificar y que todos los agentes implicados puedan expresar su opinión, ofrecer su visión y ayudar a la hora de solucionar el pequeño o gran conflicto que hubiera en ese momento". Destacó la alcaldesa que, a veces, "no son tanto problemas delictivos como de convivencia, pero no quiere decir que no sean problemas, y con este consejo podemos ayudar a atajarlos, y con todos los agentes implicados".

Reyerta

La junta fue celebrada ayer tras la reyerta que se originó el pasado domingo en Pénjamo y que acabó con un vecino detenido. Al respecto de lo ocurrido, los vecinos han convocado para mañana a las once de la mañana una concentración por la convivencia vecinal a la que acudirá el gobierno local.