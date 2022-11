El "Rey Enigma" se corona en Langreo

Nadie sabe quién es pero todo el mundo le conoce. Se hace llamar "Rey Enigma" y es un más que experimentado jugador de ajedrez. Recientemente quedó en tablas con un mito del tablero, Anatoli Karpov. Si hubiese perdido tendría que haber cumplido su promesa de desvelar su identidad.

"Es una estrella del rock". Así lo definió ayer en La Felguera Alberto Llaneza, presidente del club de ajedrez Ciudad Naranco de Oviedo. Y minutos después se comprobaba que es así. El enmascarado llegó al espacio Arkuos que La Cruz de los Ángeles tiene en La Felguera y decenas de seguidores se acercaron a él. El reto que tenía por delante no era menor, 40 partidas rápidas, tres a ciegas y una última contra Marcos Llaneza, otro gran jugador.

"Rey Enigma" se ha propuesto divulgar el ajedrez entre los jóvenes, y lo ha conseguido. Sus seguidores en las redes sociales se cuentan por cientos de miles y sus vídeos acumulan millones de reproducciones. Una locura para un deporte como en ajedrez.

Con la voz distorsionada para que nadie le reconozca y completamente tapado, el jugador llegó a La Felguera "para disfrutar del ajedrez". "Cuantos más niños se adentren en este mundo es mejor porque es un deporte con muchos beneficios", dijo, y lo explicó: "El respeto, siempre hay que dar la mano al principio y al final de la partida. También está la autodisciplina y el ser consciente de los errores de uno mismo, beneficios que vas a aplicar en tu día a día".

Alberto Llaneza no ponía límites a la fama que ha alcanzado el personaje "porque aunque no jueguen a ajedrez todos los críos saben quién es". Bueno saben quién es el personaje, no el hombre que se esconde tras el disfraz.

El que sí sospechaba la verdad es Marcos Llaneza. En algunos foros se llegó a especular con que, en realidad, "Rey Enigma" era este ovetense maestro internacional de ajedrez, "pero, como puedes ver, no soy yo", bromeaba ayer. Llaneza tiene alguna idea de quién puede ser el misterioso jugador. "Yo creo que he jugado varias veces con él, en el ajedrez profesional todos nos conocemos y a un jugador se le reconoce la forma de jugar", explicaba y añadía "tenemos más o menos la misma edad y estoy seguro de que nos conocemos". Eso sí, ni por asomo estaba dispuesto a desvelar la identidad de que fue su rival en la partida final de una maratoniana tarde de ajedrez en La Felguera.

Marcos Llaneza, al igual que todos los amantes de las fichas blancas y negras, aplaude a un personaje que ha llevado el ajedrez a límites insospechados. "Jamás pensé que iba a ver algo así, que a un ajedrecista le siguiesen decenas de miles de niños", aseguraba el ovetense que celebraba como "esta iniciativa tan interesante ha llevado el ajedrez a todas las edades y rincones". La primera partida rápida enfrentó a "Rey Enigma" a un grupo de niños y adolescentes del club Ciudad Naranco. Mientras el pequeño Luis Cao intentaba poner orden en sus piezas, su experto contrincante le decía que se tomase su tiempo y que pensase las jugadas. Al lado, Miguel Suárez, "uno de los mejores jugadores sub18 de Asturias, decían los responsables del club, se concentraba metiendo la cabeza en el cuello de su sudadera. Suárez lo intentó pero no pudo ser, jaque mate de "Rey Enigma". "Juega bien", decía el chaval nada más terminar la partida que reconocía que ver a un tipo enmascarado jugando al ajedrez y triunfando en las redes sociales "era lo último que me esperaba pero la pandemia ayudó mucho porque mucha gente se animó a practicar este deporte".

La estrella del rock triunfó en Arkuos como lo hace cuando sale a la calle con su tablero o con sus apariciones en programas de televisión. Le acompaña siempre un colaborador, una de las únicas seis personas que conocen su identidad real, y todo está medido al milímetro para que nadie logre desvelar quién está detrás de la máscara.

Madrileño

Lo único que pretende este hombre –del que se sabe que vive en Madrid, tiene menos de 40 años y se dedica profesionalmente al marketin y la publicidad– es aficionar a niños y jóvenes a jugar al ajedrez. Lleva jugando desde que tiene cinco años y ha participado en torneos y campeonatos por todo el mundo.

Tal vez en uno de esos se enfrentase a Marcos Llaneza, que conoció la existencia del personaje hace algo más de un año, poco después de que se crease el enigma. El ovetense, maestro internacional, estaba trabajando en Hong Kong cuando empezó a ver vídeos de "Rey Enigma". Ayer se enfrentó por primera vez al personaje, tal vez no a la persona, y pudo comprobar de primera mano lo que dice su hermano, que el tipo ha logrado poner el ajedrez en unos niveles de popularidad entre los más jóvenes que jamás se hubiesen imaginado. Ahora solo queda una pregunta, ¿cuándo se desvelará el enigma de este gran jugador?.