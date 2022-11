Francesc Boya, secretario estatal para el Reto Demográfico: "No podemos olvidar la situación crítica del campo; los pueblos deben tener futuro"

Francesc Boya, "Paco" Boya (Valle de Arán, 1960) es el primer secretario general para el Reto Demográfico de España. Ocupó distintos cargos municipales, desde 1989 a 2007, cuando ganó las elecciones del Consejo General de Arán, erigiéndose en síndico hasta 2011. Fue diputado del Parlamento de Cataluña entre 1989 y 2003; en la Diputación de Lérida de 2015 a 2019, y senador de 2011 a 2015. Esta semana, el político socialista estuvo en Asturias, primero conociendo el proyecto "Aldea 0" del Principado y después en Sobrescobio, en unas jornadas de la red de municipios EsMontañas, que aglutina a 274 ayuntamientos.

–La primera parada de su visita fue la de conocer el proyecto "Aldea 0", que impulsa el Principado.

–Tenemos en marcha proyectos, en este caso el proyecto "Aldea 0", que tiene mucho interés para nosotros. Estas zonas, pueblos o municipios que están por debajo de los 200 habitantes, tienen ahora una actividad agraria, ganadera, pero también es cierto que son zonas que necesitan ajustar su economía, su forma de vida, a una realidad como es la digitalización. Por tanto, hay que repensar su visión de futuro. Tenemos algunas aldeas "modelo", Porrúa, Asiego y Moal, y en ellas, con una aportación económica del Ministerio, y trabajo de campo del Principado hemos iniciado un proceso que nos va a dar resultados, que nos permitirá replicar este modelo en otros territorios.

–¿Ya se pueden ir sacando conclusiones del proyecto?

–Lo importante es tener un catálogo de buenas prácticas. Cada territorio, cada pueblo necesita su librillo, pero si tienes ejemplos claros en los que se ha conseguido invertir una tendencia demográfica a la baja, se ha logrado reactivar una economía, se ha puesto en valor el trabajo agroecológico que hace una comunidad y el valor que tiene para el conjunto de una sociedad, es mucho más fácil que se pueda replicar ese modelo. También que las administraciones entiendan que hay que prestar atención a estos municipios, su labor de gestión territorial es muy necesaria. Es ir trazando un itinerario que permita fundamentar políticas públicas y concienciar a alcaldes, a vecinos, de que no es una batalla perdida.

–Participó también en las jornadas "Modelos de gestión de energía, biomasa y ganadería en los pueblos de montaña", celebradas en Sobrescobio. ¿Qué se puede hacer para aprovechar mejor estos recursos?

–Me gustaría transmitir que estamos en un momento de oportunidad. Vivimos una etapa difícil, es verdad que hay una coyuntura que ha generado muchas turbulencias. Primero con la pandemia, la guerra… Pero es un momento de transición en diferentes ámbitos. Transición energética, en lo digital y de alguna manera en lo social, también en una transición demográfica. En estas transiciones hay oportunidades.

–¿Cómo se impulsan esas oportunidades?

–Entran en juego los recursos y los entornos de cada municipio, pero también las políticas públicas. En este momento, por convencimiento del Gobierno y por el contexto que vivimos, se vuelve a poner en valor la proximidad. En la elaboración de alimentos, en la generación de energía, la proximidad en todo lo que tiene que ver con estos elementos que son estratégicos y que antes se importaban, daba igual de dónde. Y ahora somos conscientes de que esto no es sostenible, y a veces tampoco posible. Tenemos ejemplos claros durante la pandemia. Invito a los alcaldes a aprovechar este momento de oportunidad, a construir red, que es lo que hace la Asociación EsMontañas, hay que hacer una llamada a todos los municipios a que colaboren, se asocien, estén vinculados a redes que les permitan oír su voz y reflexionar y trabajar en estas cuestiones, porque el futuro va a ir por aquí, alimentos y energía de proximidad.

–Es un momento de transición, con los fondos europeos sobre la mesa. Pero los ayuntamientos pequeños son los que menos capacidad tienen para tramitarlos…

–Es verdad, y hay mucho trabajo por hacer en esta materia. Pero también es cierto que hace un tiempo no existía la posibilidad de que accedieran a estas ayudas. Hasta esta legislatura nunca hubo ayudas para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, y en este momento hay varios programas. El "DUS5000" se ha visto desbordado por las demandas de los municipios que quieren mejorar su eficiencia energética y utilizar las energías renovables. En pocos días vamos a resolver una convocatoria de ayudas a los proyectos innovadores, que quiere echar una mano a los ayuntamientos en estos procesos. Son unos 30 millones de euros en esta convocatoria, pero que van a ir creciendo. Una herramienta que creamos este año, el Fondo de Cohesión Territorial, tiene una dotación modesta, pero junto con el fondo para la Bioeconomía, se reparten 40 millones de euros, y son ayudas creadas para las zonas rurales. Ahora vamos a poner otros 80 millones para el fondo relacionado a la actividad forestal… empieza a haber un catálogo de recursos, de herramientas, que pueden ir usando. Es verdad que no es suficiente, pero en esta legislatura se ha dado un salto importante para dar voz y valor a los municipios pequeños.

–El instrumento del Reto Demográfico, este tipo de ayudas, parecen indicar un cambio de mentalidad en la administración, ¿Puede desaparecer si cambia el color político, o ya es algo que ha calado en todos los partidos?

–Hay que destacar la sensibilidad que ha tenido este Gobierno al poner el reto demográfico en el centro de la agenda política, para aplicar políticas reales. Nosotros esperamos que se consolide en el tiempo y hay un síntoma positivo. En la última reunión, con comunidades autónomas y administraciones locales, hubo un consenso absoluto. Este país no entendería que se volviese a olvidar la situación crítica del medio rural, hay que trabajar de verdad para que los pueblos tengan futuro.

–Sergio del Molino habló de "La España vacía" en su libro, luego varios sectores lo matizaron y llamaron a este problema de despoblación la "España vaciada". Asturias está ahora en un proceso de pérdida de población, en términos demográficos estuvo llena, pero ahora se está vaciando. Ocurre también en otras provincias medianas, ¿a qué obedece este adelgazamiento de la "clase media" demográfica?

–El desequilibrio demográfico, la población, es una corriente de fondo. No se corrige ni tan solo en una generación, se necesita tiempo, y en este caso tenemos problemas añadidos. Una biología que no nos acompaña, hay baja natalidad, se tienen menos hijos, es una evidencia. Pero globalmente el país crece desde el punto de vista poblacional. Y en España ha generado un fenómeno que es mundial, pero que se acentúa más en unos países que en otros, ya que en España el proceso de aglomeración en las grandes ciudades ha sido tremendo. En este momento el 80% de la población vive en grandes ciudades.

–¿Nos parecemos más en este sentido a países en vía de desarrollo que a otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia?

–A nivel europeo somos un extremo de este proceso de aglomeración, pero la tendencia existe en todas partes. Eso sí, hay países que tienen su territorio mejor armado, más resiliente a la hora de retener a sus habitantes. Hay que trabajar en diferentes frentes. Por una parte, el concepto de cohesión territorial. Un ciudadano tiene derecho a vivir donde decida, y en igualdad de condiciones. Y eso todavía no es real, tenemos indicadores que nos lo dicen. La distribución por ejemplo de la innovación, de lo relacionado con inversiones en I+D+i, para retener talento… están muy focalizadas en las ciudades. Si en el medio rural no hay políticas públicas robustas se convierte en un territorio marginal. Es el gran reto volver a equilibrar el territorio urbano y el rural partiendo de una base. Hablábamos de que se necesita volver a la proximidad, romper algunos de los paradigmas de la globalización con la energía, los alimentos, el agua, la conservación de los bosques como sumideros de carbono… eso, sin un medio rural vivo y poblado, no va a pasar. Hay que establecer estas condiciones para reducir la brecha abierta en estas últimas décadas.

–Puede ser lógico que los jóvenes del medio rural vayan a formarse a las ciudades, universidades, grandes centros de FP. Pero se les enfoca a quedarse, ¿la mentalidad sigue siendo que la oportunidad está allí?

–Es cierto que los jóvenes se han formado y se han ido. Pero cada vez se empieza a ver también los problemas que tienen las ciudades. Son caras, tienen problemas de vivienda, los desplazamientos llevan un tiempo extraordinario, la calidad de vida está muy condicionada a cuánto puedes pagar por tu vivienda… la vida también es muy compleja. Hay que lograr reactivar el medio rural, y tenemos algunos ejemplos como el proyecto "Campo rural" que nos están diciendo que los chavales tienen interés por los pueblos. Si hay oportunidades les interesa y si pueden, vuelven. No todos, pero sí un alto porcentaje en determinadas condiciones, aprovechando todo el conocimiento que adquirieron y para tener una calidad de vida razonable.

–¿En qué consiste este proyecto "Campo rural"?

–Ha sido una iniciativa que desarrollamos este año 2022. La idea era ver qué interés tendría para los jóvenes ir a hacer su trabajo fin de máster o fin de curso al medio rural, ofreciendo una beca. Y el éxito ha sido rotundo. Tuvimos convenio con 37 universidades y teníamos previsto iniciar la actividad con 250 chicos y chicas. Al final fueron 400 los que pudieron desarrollar esta experiencia. Pero es que por cada uno que ha entrado, se han quedado cinco fuera. Además, un 63% eran chicas, mujeres. Para este año el proyecto son 1.000 estudiantes y nos ha sorprendido gratamente que muchos de ellos se quedan en el lugar donde hicieron las prácticas.

–Es una forma de intentar asentar población.

–Las empresas, las cooperativas, las administraciones públicas necesitan de estos jóvenes y los están contratando. En un contexto en el que la sensibilidad social está cambiando, hay cierto flujo de gente de la ciudad que busca alternativas en los pueblos, se ve que hay jóvenes que aprovechan la oportunidad de irse a vivir de otra manera al entorno rural.

–La pandemia pudo acentuar esta tendencia, pero ¿no existe la sensación de que la vuelta al pueblo se vende de forma bucólica, idílica?

–Hay que huir de la visión idealizada del pueblo, puede llevar a equívocos. La vida en el medio rural tiene su luz, pero también sus sombras. Si solo se mira la parte romántica aparecerán situaciones difíciles que harán que ese intento de cambio en el paradigma de vida fracase. Pero creo que hay elementos que nos ayudan a construir un relato algo más optimista que el fatalismo de la España vaciada. Cada vez hay más las herramientas para que los pueblos acojan nuevos pobladores con garantía de éxito.

–¿A qué se refiere?

–En las convocatorias para territorios innovadores animamos a los ayuntamientos a que haya acompañamiento en este proceso. Para que quien da el paso de irse al pueblo pueda tener información, cómo resolver algunos problemas… y luego hay una palanca clave, que es la tecnología. Hoy en día por primera vez el espacio físico ya no es la clave del mundo laboral. Puede estar trabajando en el pueblo y conectar con tu empresa sin problema. Y se ha reducido en 13 puntos la brecha entre lo rural y lo urbano, y este 2023 prácticamente el 95% del país tendrá conexión de 100 megas. Es un cambio enorme, quien trabaja telemáticamente podrá decidir si se va al medio rural.

–Más allá de estas profesiones, esta misma semana se ponía de relieve en el congreso gastronómico "Gastrollar" que sectores como la ganadería, la agricultura, la producción de alimentos en general no tiene relevo generacional…

–Tenemos que ser realistas y honestos, es un problema a nivel europeo. La edad media va creciendo, necesitamos ciudadanos que vengan a ocupar empleos, puestos de trabajo que no estamos atendiendo. Es un problema para muchos sectores, también la hostelería, pero no solo. Se hablaba de 8.000 personas para responder a todo lo relacionado con la eficiencia energética en los edificios. Hay falta de trabajadores en muchos sectores, que solo podremos suplir con gente que venga de otros países, otros continentes.

–¿Es la inmigración regulada una forma de ayudar a solucionar este problema?

–Creo que sí, hay que ser realistas. Lógicamente hay que entender que la capacidad para mantener una economía activa pasa por tener a estas personas. De una forma ordenada, regulada, pero hay que asumirlo, esto va a ser así.

–Se dice que un pueblo sin escuela es un pueblo muerto. Hace poco, EsMontañas lanzaba una advertencia, la falta de profesionales para cubrir servicios básicos en el medio rural: médicos, maestros.

–Es absolutamente cierto. Mantener profesionales del ámbito sanitario, y lograr tener abiertas las escuelas y con profesorado adecuado, es necesario. Este ámbito es responsabilidad de las comunidades autónomas y las hay que están haciendo un esfuerzo inmenso y que están manteniendo servicios en una lógica de proximidad razonable. Aunque todo es mejorable, pero el dinero público tiene que usarse de forma eficiente. Luego hay otras comunidades autónomas que tienden a otros modelos.

–Como por ejemplo…

–El caso de Madrid en este momento, están tendiendo a centralizar servicios, de una forma a mi entender totalmente equivocada. Ahora lo vemos con la huelga y el enfado de los médicos. Pero hay que saber que hay un número de profesionales insuficiente en estos ámbitos, y de cara al futuro tenemos que ver cómo resolver este problema. Además, la población está cada vez más envejecida, muy especialmente en el ámbito rural, donde además los servicios no son tan accesibles. Luego cada territorio tiene que adaptar sus políticas, poco tiene que ver Madrid con Asturias.

–Los pequeños empresarios, los autónomos, que forman la base económica del medio rural denuncian reiteradamente el alto nivel de burocracia, que sus obligaciones impositivas son similares o incluso mayores proporcionalmente que los de las grandes empresas. ¿Existe alguna fórmula para beneficiar a las actividades que están en el medio rural?

–Es una reflexión importante y creo que debería formar parte de las medidas que se tomen en un futuro. Es muy cierto que al final la administración pública tiene que hacer fácil esos trámites. En este caso, la ventana de oportunidad veo que está en la digitalización, en esa administración que vamos a tener en el móvil, facilitando procesos. Aquí hay también un reto, la capacitación de la población en este proceso. Y con el tema impositivo, también, porque hay que ver cómo se hace ese reparto de las cargas y de qué manera se puede adaptar a la realidad de los pueblos. Hay que trabajar en todo este problema. No tiene sentido, en este caso, que haya comunidades que planteen rebajas de impuestos a las empresas o a los grandes patrimonios. Y esto me lleva a volver a decir que el medio rural no se sostiene sin políticas públicas, sin recursos.

–"Teruel Existe", con diputado; "Soria ya" con mucha fuerza, en Asturias se habla de una plataforma del Suroccidente de la región… ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Está el medio rural aprendiendo de los nacionalismos clásicos a nivel político?

–Creo que hay una diferencia sustancial, las plataformas surgen, con matices, no tanto en entornos rurales como en capitales provinciales. Vienen de movimientos sociales. Todas las propuestas políticas son respetables. El problema del medio rural creo que tiene que ver con la adaptación a las nuevas economías, ya pasó con la revolución industrial, también con la globalización. Territorios con un tipo de economía agraria que ha languidecido, que perdió necesidad de mano de obra porque se mecanizó. Lo que antes era el 40% del PIB ahora es el 1,5. El enfoque no puede ser el "qué hay de lo mío". Lo que necesitamos son políticas de estado, un proyecto de país que responda a que sea una nación equilibrada.

–¿Cuánto tiempo puede ser necesario para lograr este reequilibrio territorial, para que las políticas de reto demográfico sean efectivas?

–El medio rural español lleva más de un siglo despoblándose. Si queremos hablar cuantitativamente de la demografía, nos vamos a equivocar.

–El objetivo es entonces frenar el declive.

–Eso es, demos mantener la población y hablamos de calidad demográfica. Que los jóvenes vuelvan al medio rural. Los pueblos no tienen que tener crecimientos, pero sí atraer a algunas personas, evitar que se vayan las mujeres para que se pueda conciliar y tener una vida plena, dar calidad de vida. Que la pirámide poblacional sea equilibrada, que tenga futuro.