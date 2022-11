Se agotó el plazo y la lotería no fue devuelta: el hostelero de Sama al que robaron lo denunciará ante la Policía

El hostelero Cristian Gómez, propietario del restaurante Nenyuri, en el distrito langreano de Sama, cumplió su promesa de presentar la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional tras no recuperar los cinco décimos de lotería de Navidad que se llevaron de su negocio. Gómez acudirá este martes a la comisaría para presentar la correspondiente denuncia.

El hostelero dio un plazo de 24 horas al presunto ladrón para que devolviese los décimos, señalando, además, que las cámaras del local habían grabado lo sucedido y el rostro del hombre, que visita en ocasiones el negocio pero no es cliente habitual, es claramente identificable en las imágenes. Sin embargo, los décimos no volvieron. "No esperaba que me los entregase en persona, pero sí que me los dejase tirados por la puerta o en algún lugar donde pudiera recuperarlos", explicó. Además de la denuncia, también dio aviso de lo ocurrido a la administración de loterías donde adquirió los décimos para que fuesen inutilizados.

Redes sociales

El propietario del restaurante Nenyuri también denunció los hechos a través de las redes sociales. La lotería estaba tras la barra y una cámara lo grabó todo. "Son cinco décimos de la lotería de Navidad, con un valor total de cien euros", aseguraba el hostelero, señalando que "en las imágenes de la cámara de seguridad se ve quién es". Gómez hubiese preferido que el ladrón hubiese entregado los décimos y evitar la denuncia, pero finalmente tendrá que denunciar los hechos.

Este robo se suma a otros ocurridos en el concejo de Langreo en los últimos días. De hecho, el pasado 30 de octubre, varios establecimientos del centro de La Felguera sufrieron asaltos en la madrugada. Uno de los locales afectados fue El Colmao de La Felguera, cuyo propietario es Marcos Gómez. Explicó entonces que los asaltantes «se llevaron cuatro jamones Cinco Jotas. Había dos personas y reventaron el cristal del escaparate; desde fuera tiraron de los jamones y cogieron dos cada uno, valorados en unos ochocientos euros en total».

El robo e el restaurante Nenyuri fue mucho menor, también se produjo a plena luz del día, a diferencia de los otros, donde los cacos aprovecharon que los establecimientos estaban cerrados para perpetrar sus crímenes.