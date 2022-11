Juan Martínez, líder del grupo musical "Los Ruidos": “El vinilo es para pijos que tienen pasta para editar sus discos”

Cuando en 1980 el grupo "Madson" decidió separarse, los hermanos Martínez tomaron caminos distintos. Jorge fundó "Ilegales" y sigue con su "lucha por la vida". Juan puso en marcha "Los Ruidos", con los que este viernes celebrará en Mieres Centru Cultural (20.00 horas, entrada libre) sus 40 años de historia, que en realidad y son 41.

–Después de más de cuatro décadas y ahí siguen.

–Sí, a mí ya no me jubila nadie, me va a llegar la fama a los 61 años. La verdad es que llevamos muchos años aunque también hubo un parón porque yo trabajé mucho como técnico para otros artistas y en mi propio estudio ayudando a chavales que empezaban.

–Deja caer que trabajó con otros artistas pero el currículum de sus 41 años en la música asusta.

–Sí, 41 años, parece que fue ayer. Veo fotos de "Madson", de antes de "Los Ruidos", cuando se acabó el grupo en 1980 y quitando las imágenes en las que me veo como un crío, me siento igual, con la misma energía. Es cierto que pasaron los años pero hubo muchas giras, muchas movidas, mi trabajo como técnico de sonido con "Extremoduro", Lola Flores, Camarón, Bertín Osborne, "Los Panchos"… Sigo con ganas.

–Están presentando disco.

–Es un disco en directo que grabamos el año pasado en la sala "Gong" de Oviedo. Ya está en fábrica y saldrá en diciembre. Estamos ahora de gira porque con la pandemia y demás historias se acabó lo de planificar movimientos muy largos. Es muy complicado y además la gasolina está muy cara. Aun así estamos trabajando con gente nueva, pronto iniciaremos una nueva fase y saldrán cosas muy interesantes.

–Pero no dejarán de ser el clásico trío de guitarra, bajo y batería.

–No. Ahora somos tres generaciones de músicos. Yo, al bajo, soy el abuelo castañeta. Jaime Suárez lleva conmigo a la batería más de diez años, él sería el padre. Y hace un par de años incorporamos a un guitarrista muy joven, que entonces tenía 20 años, Román Suárez, que precisamente es de Mieres, así que juega en casa. Ahora mismo tenemos una formación muy estable en la que nos llevamos muy bien. No queremos ser cuatro ni cinco. Tres es un número impar y así cuando hay que votar algo siempre se soluciona. Además, tocamos a más pasta y menos problemas.

–Volviendo al disco, grabado en directo durante la pandemia.

–Se grabó el 17 de diciembre del año pasado, al final de la pandemia . Tuvimos invitados como Santi Campillo "a la otra guitarra". El disco saldrá en DVD, con Titi Muñoz como responsable del vídeo, y en CD. No hacemos vinilo, el vinilo es para pijos que tienen mucha pasta para editar sus discos. Lo grabamos en 16 pistas y lo mezclé en Studio Magoo a ratos libres durante dos meses y medio. Suena cojonudo, quedé flipando hasta yo mismo.

–¿Cómo suena?

–Un disco en directo es antítesis de un disco de estudio. En estudio quieres captar el sonido más limpio y puro, en directo tienes que captar las señales individuales pero se mezclan otras por la microfonía. El conductor de todo fue Alberto Toyos que nos dio la primera oportunidad de hacernos un poco conocido cuando hace 30 años ganamos el concurso de 40 Principales con "Si te gustan los toros mata a los toreros".