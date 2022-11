La producción de la miel cayó un 50% este año en el Nalón por la velutina y la sequía

La velutina y la sequía de este año contribuyeron a la reducción en un 50 por ciento de la producción de miel en el Valle del Nalón en el último año. Así lo aseguró ayer Noemí Olmedo, presidenta de la asociación de apicultores del Nalón, Apivana, durante la celebración de la XXVIII Feria de la miel de San Martín del Rey Aurelio. Una feria que contó con una decena de productores y en la que también se hizo entrega de la distinción "Casiellu de Oro" al apicultor Ignacio Pereira Prado, de Soto de Agues (Sobrescobio).

Olmedo, que estuvo acompañada ayer por su antecesor en el cargo, Tino Rodríguez, explicó que la reducción de la producción "se debe, sobre todo, a la velutina, que nos afecta a todos, y se añadió la sequía que nos acompañó durante todo el verano". De hecho, de los diez productores que participaron en el certamen ayer, solo tres eran del Nalón, cuando la feria solía ser casi exclusiva de productores locales. El resto de los participantes llegaron de la zona de Oviedo y de El Bierzo, en la vecina provincia de León.

Marca de calidad

Durante el encuentro tampoco se pudo obviar la recién anunciada marca de calidad Mieles de Asturias. Tino Rodríguez destacó que la Identificación Geográfica Protegida (IGP) "no es mala, siempre será bienvenida para todos, aunque nosotros no estamos de acuerdo con el sistema de gestión". A pesar de ello, el expresidente de Apivana destacó que "no nos va a afectar a los pequeños apicultores, sino que es para lo que tiene tienen una producción de la que pretenden vivir, a ellos sí les va a influir". Rodríguez defendió la organización de certámenes como esta feria de la miel de San Martín del Rey Aurelio, "donde hacemos más promoción de la miel del paisano del pueblo que una IGP".

Entre los productores que participaron en la feria ayer se encontraba Ana Solís Fernández, de La Acebal, en San Martín. Esta joven destacó que "llevamos muchos años viniendo a la feria de la miel y estamos muy contentos, porque además se está vendiendo todo muy bien". Admitió, como señalaron también los responsables de Apivana, que la "producción ha bajado mucho, sobre todo por la velutina".