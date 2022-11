Suni Fernández gana el concurso gastronómico de los nabos en Sotrondio

La fiesta gastronómica de los Nabos de Sotrondio, declaradas de Interés Turístico Regional por el Principado, echó ayer el cierre con la entrega de premios del concurso de pote de nabos para aficionados. Un certamen en el que Suni Fernández, de Santa Bárbara, se hizo con el primer premio. Su secreto, hacer el pote "a fuego lento".

En el certamen, tal y como señalaron desde la organización, fueron catorce las personas que se presentaron al concurso. Junto a Suni Fernández, en segundo lugar quedó el sotrondino Agustín Fernández, mientras que Marifé Rozada, también de Sotrondio, quedó tercera. Tras recibir el galardón, la ganadora aseguró que "me presento todos los años; de hecho ya me he llevado algún premio en una edición pasada, pero la verdad que este año no contaba con llevarme el galardón ni por lo más remoto".

Fernández, que aseguró que "hago pote de nabos para toda la familia", destacó que "el compango tiene que ser de buena calidad y, sobre todo, hay que cocerlos mucho y a fuego lento, porque si lo haces deprisa, se deshacen. Yo tuve el pote al fuego durante doce horas".

Además de comerlo en sus casas, los vecinos de Sotrondio también tuvieron la oportunidad de degustar el pote de nabos en una decena de establecimientos hosteleros. Estos ofrecían un menú tradicional compuesto por pote de nabos y ración de callos, con "casadielles" de postre, regado con vino o sidra, a un precio que oscilaba ligeramente de un establecimiento a otro, pero que se movía en torno a los 24 euros.

Programa

Las jornadas gastronómicas también incluyeron un programa festivo organizado por la Sociedad Cultural y de Festejos "San Martín de Tours" de Sotrondio. Hubo pasacalles con la Bandina de Gaites "Valle del Nalón", sesión vermú, muestra de folclore, concurso gastronómico, ruta motera, teatro, karaoke, actividades infantiles y verbenas como principales actividades del programa de fiestas que terminó ayer. También se entregó el "Nabo de Oro", una distinción que fue para Félix Panero Iglesias en reconocimiento a "toda una trayectoria de participación activa en la asociación de la Cabalgata de Reyes y en el Club de Fútbol del San Martín".