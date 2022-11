El Alcalde niega que se vaya a cerrar el albergue de animales de Aller

"El albergue de animales sigue abierto, nadie nos ha comunicado lo contrario y si sus gestores deciden dejarlo, pues se gestionará desde el Ayuntamiento". Son palabras del alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, que quiso salir así al paso a las declaraciones del portavoz de Foro Asturias en el concejo, Genaro Rodríguez, que un día antes había denunciado el cierre de la perrera y acusado al Ayuntamiento de haber retirado la subvención a la entidad que la gestionaba.

El Alcalde quiso aclarar que el albergue sigue abierto: "A nosotros nadie nos ha entregado las llaves ni nos ha dicho nada de ningún cierre y, aunque es cierto que hay rumores, la realidad es que el próximo lunes, la asociación Pro Animales de Aller, junto con muchas otras, tiene que firmar el convenio para recibir la ayuda que se les concede". Además, Juan Carlos Iglesias desveló que ese convenio es por un valor de 3.000 euros anuales en este 2022 y que, tras la firma del mismo, la asociación protectora y el gobierno local mantendrán un encuentro para tratar el futuro del albergue.

Lo que desde el gobierno municipal tienen claro es que el servicio se va a seguir prestando, pase lo que pase. "Si los actuales gestores, que están haciendo una grandísima labor por los animales, deciden dejar las instalaciones, que nadie piense que no va a haber servicio. El Ayuntamiento se hará cargo y procederá como cualquier otra administración local, sacando la gestión a concurso", apuntó el regidor allerano. Iglesias, eso sí, reconoció que en el año 2021, el Ayuntamiento de Aller denegó la ayuda a Pro Animales Aller, algo que justificó en que "en ese momento no cumplían los requisitos, y lo que no podemos hacer, como el portavoz de Foro sabrá, es saltarnos la Ley y firmar algo en contra de lo que nos diga el interventor".