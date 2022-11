El colegio de Rioturbio convierte en robots a los personajes de "Alicia en el país de las maravillas"

El cuento "Alicia en el país de las maravillas", de Lewis Carroll, sirvió de inspiración para la comunidad educativa del colegio público de Rioturbio, en Mieres, que consiguió el tercer premio de los galardones Impulso TIC en Educación, una iniciativa organizada por los Colegios Oficiales de Ingenieros en Informática (COIIPA) y Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos del Principado de Asturias (CITIPA). El proyecto presentado por el colegio mierense, denominado "Alicia en el país de las STEAMaravillas", integra varias asignaturas con aproximación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), utilizando recursos y tecnologías de código abierto.

No era la primera vez que el centro apuestapor las nuevas tecnologías. "El año pasado contratamos a una empresa externa, We Teach Robotics, para introducir el tema de la robótica en el centro", destacó la directora, Carmen Zapico, quien añadió que "nuestro alumnado no suele tener acceso a ese tipo de recursos". Y como alumnos avanzados en robótica surgió la idea realizar un proyecto en el que los estudiantes trabajarían con el libro de Lewis Carroll a través de la tecnología.

¿Y cómo lo hicieron? En primer lugar realizaron a escala a los personajes del cuento, que se diseñaban con las tablets en dos y tres dimensiones, para construirlos más tarde con piezas de robótica. También confeccionaron el vestuario y, gracias a la magia del croma –una pared verde en la que de forma digital se pueden añadir desde fotografías a trozos de películas– recrearon un fragmento del libro de forma audiovisual.

"Estamos muy contentos con este proyecto en el que se ha volcado todo el colegio, desde los profesores hasta los alumnos y los propios padres", cuenta la directora, quien destaca que "se ha trabajado con robots modulares, y con el arte y diseño en dos y tres dimensiones, llevando el mayor peso los alumnos de quinto y sexto de Primaria, pero donde hemos involucrado a todos los estudiantes, incluso los de Infantil".

Apoyo

Una iniciativa en la que llevan todo el año trabajando y donde ha sido destacado el apoyo de We Teach Robotics, que trabajaba en un proyecto apadrinado por Erasmus+ RIDE, una iniciativa de la Unión Europea que busca desarrollar futuros talentos en territorios con diferentes problemáticas sociales, como por ejemplo un alto riesgo de abandono escolar temprano. Gracias a este proyecto educativo, los alumnos de Rioturbio han recibido a profesores de Italia, Rumanía y Hungría; y los estudiantes de sexto de Primaria viajaron a Budapest para participar en un campamento.