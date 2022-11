Aller contará en 2022 con un presupuesto superior a los 10 millones

Por cuarto año consecutivo, el equipo de Gobierno de Aller aprobará las cuentas municipales. En esta ocasión, gracias al apoyo de Ciudadanos y de Xente por Ayer, los socialistas logran sacar adelante unas cuentas que superan la barrera de los diez millones de euros. "Teníamos la responsabilidad de presentar un proyecto presupuestario para 2023, aunque solo tengamos por delante seis meses de mandato, para que después nadie se encuentre la situación que nos encontramos nosotros, con presupuestos que no correspondían", apuntó el alcalde, Juan Carlos Iglesias, tras una sesión plenaria que abandonaron los ediles que no apoyaban las cuentas.

El regidor explicó que el documento presupuestario se eleva hasta los 10.075.175 euros, unos 100.000 euros más que el anterior. "Son unos presupuestos continuistas en el sentido de que se mantienen las partidas genéricas para gasto corriente, mantenimiento de servicios y personal". Precisamente este último capítulo, el de la plantilla municipal, se lleva «casi la mitad del presupuesto».

En el caso de las inversiones, el regidor también apunta a una línea de mantener partidas genéricas para realizar trabajos en materia de mobiliario público, parques infantiles, asfaltados, el plan de sostenibilidad turística o la señalización del camino de Santiago. El Alcalde explicó además que habrá otros dos proyectos que recibirán un incremento presupuestario, como son la construcción de la acera entre Serrapio y Cabañaquinta, o la renovación de la plaza del doctor Castañón, en la propia capital.

Por otra parte, en las cuentas también se contempla la posibilidad de ajustar la plantilla municipal, y contratar a un profesor de música y a una trabajadora social. "Apostamos por la cultura y por los servicios sociales", manifestó Iglesias, quien aprovechó para mandar un recado a los partidos que no apoyaron las cuentas: "Han pensado más en la cercanía de las elecciones que en el interés de los vecinos".

Además, Iglesias indicó que habrá un importante esfuerzo en cuanto a inversión en el capítulo informático. "Pasamos de 50.000 a 100.000 euros porque queremos adaptar la administración a los nuevos tiempos, tanto a nivel interno como en lo que se refiere al uso por parte de los ciudadanos". El global de las inversiones asciende a 974.000 euros, al menos de un 10 por ciento del global.

Abandono del Pleno

Precisamente estos partidos que no apoyaron las cuentas –PP, Foro, IU y el edil no adscrito– abandonaron el Pleno para protestas por lo que entendieron como "una falta de diálogo y una falta de respeto a todos los alleranos". Acusaron al regidor de haber incumplido las promesas del inicio de legislatura, y de ocultar que muchas obras presupuestadas durante los últimos años no se llegaron a ejecutar.

El Alcalde se mostró molesto por la actitud de la oposición y aseguró que "hay que saber respetar el juego de la democracia", y reprochó al resto de grupos que "no respetasen al grupo de Ciudadanos, yéndose antes de intervinieran". Iglesias quiso tenertener palabras de agradecimiento tanto para Ciudadanos como para Xente por Ayer, que con sus votos permitieron la aprobación de las cuentas. "Ciudadanos siempre ha actuado de una manera positiva y con una crítica constructiva, y Xente por Ayer también ha estado siempre ahí, pensado y aportando proyectos para el concejo", finalizó el regidor.