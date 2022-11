Langreo licita la construcción de la planta de compostaje vegetal, que costará 747.000 euros

El Ayuntamiento de Langreo ha licitado la construcción de la planta de compostaje para el tratamiento de biorresiduos, que prevé que esté operativa a lo largo del próximo año. La inversión destinada a la instalación, que se ubicará en el polígono de La Moral, es de 746.660 euros. En el contrato se incluye la adquisición de la maquinaria.

En el concurso abierto por el Consistorio se establecen cinco lotes diferentes. Uno de ellos corresponde a la nave, con 579.287 euros de presupuesto. Los otros lotes son para la maquinaria: una biotrituradora de remolque, un apero volteador, una grúa forestal y una retrocargadora.

La construcción de la planta de compostaje tiene que estar lista en cinco meses. Para el suministro de las máquinas se fija un plazo de 60 días tras firmar el contrato. Las instalaciones se ubicarán en una parcela de 3.861 metros cuadrados de la primera fase del polígono de La Moral.

El Consistorio prevé que en la nave se traten cerca de 900 toneladas anuales de biorresiduos vegetales, de las que 600 procederán de la actividad municipal dentro de las labores realizadas por el área de parques y jardines. Las otras 300 provendrían de particulares. La planta se nutrirá de los restos de poda y siega del concejo y evitará que haya que pagar a Cogersa por su retirada y tratamiento.

La intención del gobierno local es ofrecer también el servicio a los concejos vecinos. El compost que se generará, unas 270 toneladas anuales, se utilizará para abonar los parques y jardines del municipio.

Calculan los técnicos municipales que el ahorro que se conseguirá con esta instalación, donde se realizarán las tareas de separación y tratamiento de residuos para destinarlos a compost, ascenderá a "alrededor de 30.000 euros al mes". El proyecto dispone de una subvención de 466.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El resto de la inversión necesaria para ejecutar el proyecto proviene del remanente de tesorería municipal del pasado año.

Inicialmente, el Ayuntamiento intentó conseguir esa financiación de en la convocatoria de ayudas del Gobierno central destinada a paliar el cierre de las térmicas. Pero la actuación no figuró entre las seleccionadas y no logró ayuda económica. El ejecutivo municipal dejó entonces clara su apuesta por continuar con el proyecto y exploró si el Ministerio que dirige Teresa Ribera tenía otra línea de subvenciones en la que la iniciativa pudiese encajar. Aunque en el caso de que no fuese así, indicó, se reservarían fondos municipales para la construcción de la planta de compostaje para el tratamiento de biorresiduos.

En el listado de inversiones del remanente de tesorería de 2021 se incluyó una partida que completaba el presupuesto aunque también remitió el proyecto para optar a fondos europeos. La ayuda concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica fija un plazo para que las instalaciones estén construidas y en funcionamiento, que es diciembre del próximo año.

Para la construcción de la planta de compostaje se ha elegido el polígono industrial de La Moral que, trece años después de su inauguración, dispone de parcelas vacías. Los solares fueron puestos a la venta en diciembre de 2008 por parte del Ayuntamiento.

A mediados de 2010, todas las parcelas estaban reservadas y se preveía que en breve estaría funcionando a pleno rendimiento pero la crisis económica provocó la renuncia de varias empresas. Más adelante el Consistorio volvió a sacar a concurso varias de las parcelas pero no se llenó.