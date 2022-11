Juan Carlos Iglesias repetirá como candidato del PSOE a la Alcaldía de Aller

El actual Alcalde de Aller será, salvo imprevistos de última hora, el candidato del PSOE para los próximas elecciones municipales. Juan Carlos Iglesias ya ha comunicado a la dirección del partido su intención de presentarse a la reelección, en un proceso que arrancará a principios de 2023. Según los estatutos socialistas, el regidor tiene derecho a presentarse a la reelección, y solamente podría evitarlo que más de la mitad de la afiliación pidiera elecciones primarias, algo que no parece probable. De esta forma, Iglesias pretende culminar "el proyecto político que arrancamos hace cuatro años, y cuyo desarrollo también ha venido marcado por una pandemia que nadie esperaba".

Natural de Caborana y nacido en 1969, Iglesias llegaba en 2019 a la alcaldía en sustitución de David Moreno, que si bien había comenzado el mandato bajo las siglas del PSOE, lo terminaba junto a su equipo en el grupo de los no adscritos. La candidatura de Iglesias para 2019 fue fraguada en una asamblea tranquila, algo que ahora parece que se repetirá. Tres años y medio lleva este asesor fiscal en el gobierno allerano, en los que destaca que "hemos intentado gestionar no solamente los fondos municipales, sino también atraer muchas inversiones de otras administraciones y de Europa, para poder recuperar el concejo".

Se presenta a la reelección después de mandato que Iglesias considera "atípico en todos los sentidos", ya que estuvo "marcado por la pandemia, que nos paralizó a las administraciones durante muchos meses y que nos hizo volcar los esfuerzos en atender necesidades principales más que en desarrollar el proyecto político y el programa con el que nos presentamos". Por eso, continua Juan Carlos Iglesias, "entendemos que con la situación que tenemos hoy, ya más normal, y con todo el proyecto que tenemos en marcha, debemos continuar otros cuatro años para poder culminar ese proyecto con el que nos presentamos, en el que creemos, y en el que confiamos para recuperar y mejorar el concejo y la calidad de vida de sus ciudadanos".

Plazos

Aunque Iglesias ha presentado ya su candidatura a la dirección del partido, no será hasta el próximo enero cuando se inicie el proceso de designación en el PSOE. "He mostrado mi disposición, pero no será oficial hasta que arranque el proceso", subrayaba Iglesias. Eso sí, no parece nada probable que en el seno del PSOE allerano vaya a surgir una candidatura alternativa que reúna a más del 50% de los afiliados. Una vez nombrado Juan Carlos Iglesias como candidato, el proceso continuaría con la elaboración de la lista de personas que lo acompañarán de cara a buscar una victoria electoral que permita mantener el bastón de mando a los socialistas. La candidatura completa se conocería a finales de febrero.