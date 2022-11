El Principado tiene previsto arrancar la temporada de esquí en las estaciones asturianas el próximo 2 de diciembre. Eso si la nieve lo permite. Por ahora este fin de semana los primeros copos han cubierto las montañas. El inicio de la temporada de deportes de invierno será muy especial para Valgrande-Pajares. El complejo invernal lenense estrena nuevo remonte, un telecabina que cambiará por completo la forma de esquiar en la estación y también la forma de hacer turismo en las montañas de Pajares ya que el equipamiento no está destinado únicamente para los deportes de invierno sino que pretende ser una palanca para desestacionalizar el turismo en la comarca.

Pese a las primeras y tímidas nevadas las obras del telecabina continúan y como confirmó el director de la estación, Javier Martínez, solo queda "ponerlo guapo". Queda “lo sensible, los detalles”. Y probar que todo funciona correctamente, claro.

Ayer mismo los operarios esperaban poder culminar los trabajos de electrificación de la estación de salida del telecabina. Al mismo tiempo se trabajaba en la recuperación de los terrenos en los que se han ejecutado las obras. Para colocar las pilonas y los distintos componentes del remonte se tuvieron que hacer caminos que ahora están siendo cerrados y en los que se está recomponiendo su cubierta vegetal para que todo quede como antes.

La obra de instalación del nuevo remonte, así como la retirada de algunos antiguos telesquís y el traslado del telesilla cuatriplaza existente, se ha desarrollado a buen ritmo durante los últimos meses. Javier Martínez matiza que “el tiempo podría haber sido mejor porque el fuerte viento del sur nos ha complicado algunos días y otros, aunque la gente no lo crea porque casi estaba en la playa, aquí el tiempo no era demasiado bueno y estábamos trabajando con anorak y gorro a seis grados de temperatura”.

Ahora queda el último tirón y esperan poder hacerlo sin problemas y que ni la obra ni los aficionados se queden helados.

Todo eso está previsto que concluya antes del inicio de una temporada en la que la estación de Valgrande-Pajares cumplirá 70 años de existencia. Cuando esté en funcionamiento, los esquiadores disfrutarán de algo nunca visto en la estación, poder acceder de la zona baja a la zona alta en apenas cinco minutos frente a los más de 15 minutos que tardaba el telesilla cuatriplaza desembragable y los más de 21 minutos que invertía en el mismo recorrido la silla biplaza.

La instalación del telecabina corresponde a la primera fase del plan estratégico del Principado para la estación invernal de Valgrande Pajares. El pasado mes de abril se adjudicaron las obras por importe final de 9,7 millones y un plazo de ejecución de 9 meses. El gasto está cofinanciado con fondos mineros procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y recursos del Principado. La financiación global se reparte entre el 75% que aporta el Instituto para la Transición Justa y el 25% que sufraga el Principado.

En la primera fase está contemplada no solo la instalación del nuevo telecabina Cuitu Negru sino también el acortamiento del telesilla Brañillín y el desmontaje de los telesquíes La Hoya y Arroyo y de los telesillas Hoya de Cuitu Negru y Les Patines, en distintas zonas de la estación.

Las primeras nieves llegaron este viernes a Pajares y Javier Martínez confiesa que “no es positivo” ya que “ralentiza las obras”, aunque en ningún caso las paraliza. El director tiene la esperanza de que los plazos no cambien y poder inaugurar el nuevo remonte con el inicio de la temporada previsto, si hay nieve suficiente, para el próximo dos de diciembre. ”Tendría que caer un nevadón muy grande para paralizar las obras”, explica. Las previsiones meteorológicas auguran que no será así. “En principio lo mas gordo está previsto para la madrugada del viernes al sábado pero luego volverán a subir las temperaturas y no nevará, lloverá”, dice Martínez.

La poca nieve, tan solo unos centímetros, que ya cubre alguna zona de la estación “complica la circulación de camiones y vehículos” que están dando los últimos toques al ansiado “huevo” de Pajares. Aún así, y siguiendo medio en broma medio en serio, Martínez afirma que “los mejores cañones de nieves que existen es hacer una obra”. Si una estación de esquí quiere hacer reformas la ley de Murphy dice que nevará.