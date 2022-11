"Pronto llegarán proyectos para reactivar el pozo Santiago"

Juan Carlos Iglesias (Caborana, 1969) lleva tres años y medio al frente del Ayuntamiento de Aller. Un gobierno en minoría y con tan solo seis concejales socialistas de los diecisiete de la corporación, pero en el que entre otras cosas, ha logrado aprobar cuatro presupuestos municipales. Ahora, este asesor fiscal ha decidido volver a presentar su candidatura, tal y como anunció LA NUEVA ESPAÑA, algo que ya ha comunicado al PSOE, y que solo se evitaría con una petición de primarias por parte de más de la mitad de los afiliados, algo poco probable. De esta forma, Iglesias aspirará aun segundo mandato, con el objetivo de "acabar el proyecto que empezamos en Aller".

-¿Qué le ha llevado a tomar la decisión de volver a presentarse?

-Esta legislatura ha sido un poco atípica en todos los sentidos por la pandemia, que nos tuvo paralizados muchos meses. Creemos que con la situación a día de hoy del concejo, y con los proyectos que pusimos en marcha y las ayudas europeas que van a llegar ahora para arrancar otras iniciativas, pienso que teníamos que continuar para concluir todo el plan que teníamos al principio. Y como ejemplos, le puedo decir el plan de turismo, el alumbrado público, el 5G y mercado de ganado en Cabañaquinta o el punto limpio de Oyanco, además de poder lograr los objetivos que tenemos para el pozo Santiago.

-¿Cómo ha vivido estos tres años y medio en la alcaldía?

-La verdad es que ha sido un cambio de vida total. Y a los pocos meses, llegó la pandemia, que nos hizo hacer un cursillo acelerado de lo que supone una Alcaldía y la gestión de un Ayuntamiento tan grande en extensión como es el concejo de Aller. Como no puede ser de otra manera lo vivimos con intensidad, tanto en la pandemia como en el día a día. Porque no nos estamos dedicando solo a gestionar el presupuesto municipal, sino a buscar fondos en este nuevo contexto de descarbonización. Hay que tener en cuenta que en este sentido, solo en cuatro o cinco actuaciones hemos conseguido 18 millones de euros de otras administraciones. Nos estamos involucrando no solo en el día a día, sino también en esos proyectos de futuro que vemos para el concejo.

-Ha habido varias iniciativas en los últimos años. Hablemos de la torre de Soto. ¿Qué supuso poder acometer la rehabilitación?

-Después de décadas de reivindicación, conseguimos que se financiara la obra de la torre de Soto, y creo que supone tanto a nivel cultural como turístico, un reclamo fundamental en lo que queremos trabajar como uno de los pilares del futuro de Aller: el turismo. A nivel cultural, recuperar la torre de Soto ha sido recuperar el emblema del concejo, y creemos que va a ser un impulso de ese turismo que deseamos, no de masificación, sino sostenible.

-Lograron una inversión de 2,5 millones para ejecutar un plan turístico. ¿Va por ahí el futuro de ayer?

-Siempre hemos defendido tres pilares: ganadería, industria y turismo, y el turismo va a ser fundamental. Y este plan de turismo sostenible para el que tenemos 2,5 millones de euros, creemos que va a suponer un tractor a la economía a los emprendedores y empresarios. Se hacen inversiones en todos los valles del concejo: Río Negro, Casomera y el valle principal. Las administraciones públicas debemos de poner estos fondos encima de la mesa para reactivar la economía local y que los empresarios puedan desarrollar proyectos.

-El pozo Santiago sigue sin un proyecto asignado para darle actividad. ¿Cree que llegará pronto?

-A corto plazo podemos decir que vendrá alguno de los proyectos de los que se habló. Creo que son compatibles desde el Centro Nacional de Entrenamiento en Rescate como el centro de Supercomputación. Pero creo que pronto llegará alguno de esos proyectos de los que hablamos, y podremos conseguir más de un proyecto tanto para el pozo Santiago como para el pozo San Antonio.

-Y si tuviera que elegir, ¿con cuál se quedaría?

-La verdad es que no es necesario elegir uno, porque la realidad es que el pozo Santiago tiene instalaciones suficientes tanto en superficie como de forma subterránea no solo para albergar los dos proyectos que acabo de citar, sino para acumular incluso alguno más, como en su momento se habló de cultivos agrícolas en las galerías. Con la cantidad de kilómetros de galerías que tenemos, y los metros cuadrados en superficie tanto en Santiago como en San Antonio, pueden venir todos los proyectos.

-También iniciaron los trámites para poner en marcha una comunidad energética en Moreda y otra en Cabañaquinta. ¿Lo acabarán antes de fin de mandato?

-La idea es finalizarlo antes de las elecciones. Hay ahora mismo un tema legal que esperamos resolver, que es la cesión del dominio público, los tejados de los colegios en los que se instalarían los paneles. En el momento que podamos desbloquear esta traba, todo irá adelante de forma rápida, y podremos acabar antes del final del mandato. Es un iniciativa pionera que involucra también al Principado y a Repsol, y que esperamos que contribuya a mejorar la vida de nuestros vecinos.

-A nivel económico, ¿cómo se encontró el ayuntamiento y como lo espera dejar?

-Cuando entramos había una deuda de algo más de dos millones de euros. A día de hoy la deuda es cero. Hemos conseguido eliminarla sin rebajar prestaciones ni servicios a los ciudadanos y sin subir impuestos a los ciudadanos, incluso reduciendo algunos de ellos. En mayo, al finalizar la legislatura, a nivel financiero el Ayuntamiento estará saneado y con la posibilidad de hacer inversiones.

-¿Cómo ve el Aller del futuro?

-Somos optimistas por naturaleza, pero creemos firmemente que cuando acabe la próxima legislatura tendremos todos los proyectos listos, el concejo va a estar mejor. Y creemos y estamos convencidos de que conseguiremos alguno más que va a mejorar el municipio. Y además, ahora, con la apuesta por la biomasa en La Pereda, hay que tener en cuenta que Aller es el concejo con mayor masa forestal, y el tercer concejo en extensión, donde el 99 por ciento del suelo es rústico. Y queremos apostar por ello.

-Si resulta elegido, ¿hacia donde llevará el proyecto político?

-Estamos convencidos, y de hecho estamos en la agenda 2030 y en las ciudades saludables. Y por ahí tiene que ir el futuro de Aller. Las debilidades que en su momento teníamos tenemos que convertirlas en fortalezas y ese es el camino. Se está apostando por la sostenibilidad, y ahí el concejo de Aller tiene mucho que decir. Se va a ganar en calidad de vida en la zona rural, y con la banda ancha y las nuevas tecnologías, va a permitir que mucha gente opte por vivir y trabajar en los pueblos. Nosotros apostaremos por proyectos que creen empleo, y también en todos aquellos que mejoren los servicios, la calidad de vida de los vecinos, y la creación de riqueza para el concejo.