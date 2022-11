Una comarca en armonía

La comarca del Caudal ha disfrutado de un fin de semana melodioso. Quien no haya disfrutado de algún concierto o recital coincidiendo con Santa Cecilia, patrona de los músicos, es porque no ha tenido tiempo o no ha querido. A quien le guste la música sinfónica, ha tenido donde elegir; no faltado voces corales que escuchar, y los incondicionales del rock más asturiano también pudieron danzar. Hubo hasta copla.

Relacionadas El floreciente recital del Ateneo