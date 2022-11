Las plataformas por el soterramiento de las Vías en Langreo y en San Andrés del Rabanedo (León) estudian poner en marcha movilizaciones conjuntas "en las oficinas del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en León con el fin de luchar por el futuro de ambos territorios, de ambas líneas de tren y de ambas obras". Así lo acordaron integrantes de los dos colectivos en la reunión celebrada el pasado sábado.

En San Andrés del Rabanedo y en el valle del Nalón, sostienen, "el tren ha sido progreso desde sus inicios pero actualmente y desde el Adif, con el consentimiento de las distintas administraciones, se está apostando por un progreso rentable económicamente acabando con los derechos básicos de las personas y sus municipios". Aluden las dos plataformas a que la "decadencia" de los servicios de transporte en zonas de poca población "está acelerando un gran problema, el éxodo rural y el abandono de los pueblos".

Ahora, añaden, "es el momento de revalorizar la función del tren, porque si el tren deja de funcionar, entonces sí que será imposible recuperarlo. Por ello no compartimos el cierre de estaciones o apeaderos, entendemos que el futuro del tren pasa por otros criterios". Los dos colectivos resaltan que están "a favor del tren, pero soterrado". Reclaman que "se cumplan las promesas asumidas hace 20 años" tanto en San Andrés del Rabanedo como en Langreo.

"No queremos muros que nos dividan y devalúen nuestras casas y barrios, como por ejemplo lo que se tiene previsto hacer con el barrio de El Puente, en Langreo. No queremos la creación de pasarelas inaccesibles ni pasos interiores que no son más que túneles sucios e inseguros ni el retroceso económico de nuestros barrios, que padecen desde el inicio de ambos soterramientos", dicen.