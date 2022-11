La otra "Variante de Pajares", más rápida: la telecabina de la estación de esquí acortó a la mitad los plazos de obra

Es la otra Variante de Pajares. También esperada durante años. Acortará tiempos a los usuarios y supondrá un revulsivo para la economía de la comarca. Es la nueva telecabina de la estación de esquí de Valgrande-Pajares, un moderno remonte que reducirá a una cuarta parte el tiempo que los esquiadores invertían en ascender en telesilla desde la zona baja al punto más alto de la estación. Y se inaugurará antes que la variante ferroviaria. En su sector, el de la nieve, la obra es igual de importante que la del tren y ha sido también muy compleja.

Todo empezó el viernes 20 de mayo de 2022. Aquella mañana el Consejo de Gobierno del Principado aprueba una inversión de 9,7 millones de euros en la “reconstrucción” de la estación del complejo invernal lenense. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñan no duda en calificar esa inversión de “histórica”.

Empezaba una carrera contrarreloj. El pistoletazo de salida fue la adjudicación de los trabajos a la empresa austriaca Doppelmayr. El plazo de ejecución se fijó en 9 meses y los esquiadores ya se hacían a la idea de que aún habría que esperar una temporada más. Los cálculos no salían. Con mucha suerte las obras empezarían en junio y no concluirían hasta febrero. Con los retrasos habituales en todas las actuaciones de ese tamaño llegaría el final de la campaña.

El proyecto incluía modificar el trazado del telesilla del Brañillín. Se decidió que no se tocaría nada, que no se desmontaría hasta saber cuándo se podría utilizar la telecabina. La estación no se podía arriesgar a jugársela.

El 21 de julio empieza la obra. El plazo de ejecución ya se iba a finales de marzo de 2023. Estrenar el nuevo remonte dentro de la temporada se antojaba casi imposible. Pero esta variante de Pajares dio una lección a su hermana mayor y, contra todo pronóstico, los plazos no solo no se dilataron sino que se acortaron. “El esfuerzo fue brutal”, afirmaba este lunes Luis Carlos García, el jefe de obra tras explicar que los asuntos burocráticos habían retrasado el inicio de los trabajos. Ese esfuerzo se concreta en que al final la obra estará concluida en unos cinco meses. Se estrenará en Navidad, tras las pruebas de funcionamiento.

No ha sido fácil, para nada. La sensación más habitual debajo de Puente de los Fierros es que el buen tiempo ha acompañado y eso ha facilitado los trabajos. Este lunes, cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, y su comitiva se bajó de los coches en la zona alta de la estación, junto a la cafetería y lo que será el punto de llegada de la telecabina, el viento azotaba, la ventisca golpeaba el rostro y la sensación térmica era de varios grados bajo cero aunque el termómetro debía rozar los siete grados centígrados.

El verano y el otoño (hasta ahora) fueron cálidos y secos. Pero en la montaña todo es imprevisible. Un ejemplo fue la colocación del cable del que colgarán las cabinas. Las 28 toneladas de cable llegaron a Valgrande-Pajares el 27 de septiembre. Había que tirar casi cuatro kilómetros. El recorrido de la telecabina es de 1.750 metros de ida y otros tantos de vuelta, más los giros. “El día que lo íbamos a hacer llovía muchísimo y decidimos esperar al día siguiente por si mejoraba el tiempo”, recordaba este lunes el jefe de obra. El tiempo no mejoró pero al día siguiente se pusieron a trabajar. “Estaba previsto que tardásemos unas cuatro horas, al final fueron ocho”. Durante esas ocho horas en lo alto de cada pilona (los postes que sujetan el cable) había un trabajador, “aguantando la lluvia y un viento tremendo durante ocho horas”. Es parte de ese “esfuerzo brutal” que hicieron todos los que estaban a pie de obra. Luis Carlos García calcula que el viento de aquel día les hizo tener que utilizar 2.500 kilos más de fuerza de lo que hubiese sido necesario.

Javier Martínez, director de la estación, también recuerda cómo durante muchas jornadas “teníamos que trabajar con ropa de invierno” por el frío que hacía en la montaña. Algunos de esos días Martínez se subía en su coche de vuelta a casa al finalizar la jornada de trabajo, al bajar el puerto parecía verano. Mientras Asturias alargaba las jornadas de playa hasta el mes de octubre, de Puente de los Fierros hacía arriba la cosa cambiaba.

Martínez siempre ha dicho que el plan director de Valgrande-Pajares, en el que se incluye la telecabina, era una carta a los Reyes Magos. Hasta en eso se han adelantado, el regalo lo traerá Papá Noel la semana de Navidad.