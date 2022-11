Los esquiadores federados quitan importancia al retraso en el estreno de la telecabina de Pajares

"Es habitual que hasta bien entrado diciembre no se pueda estrenar la temporada de esquí en Asturias, por lo que el retraso de un par de semanas en la puesta en marcha de la telecabina de Pajares no es ningún problema". Así lo asegura Lucía Noriega Serrano, presidenta de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias (FDIPA), que entiende que "lo que tenemos es que estar contentos de que se haya desbloqueado por fin una inversión tan necesaria para la estación de Pajares y que sin duda va a ser un gran impulso para esta estación".

La responsable federativa se mostró comprensiva ante la demora en la inauguración de la telecabina –la semana de Navidad– respecto a la fecha de inicio de la temporada, el 2 de diciembre. "Hay que tener en cuenta varios factores, pero uno de ellos es que se trata de una obra a mil y pico metros de altura, en la que las condiciones meteorológicas son fundamentales para poder trabajar, y podía ser previsible que se diera algún retraso", dijo Lucía Noriega. Para ella, "no hay que dar la alarma, máxime cuando la empresa que está haciendo los trabajos es una compañía ‘top’ en el mundo y sabemos de su seriedad y su rigor, así que si se ha dicho que para Navidad la telecabina está lista, pues estará para esa fecha".

Además, la presidenta del FDIPA quiso destacar que "lo habitual es que la temporada de esquí en Asturias no comience hasta mediados de diciembre, y salvo excepciones como sucedió el año pasado, generalmente no se empieza cuando marca el calendario, porque no hay nieve". Así, indicó que, en lo estrictamente deportivo, este retraso no altera los planes de la Federación: "Nosotros, teniendo en cuenta que no suele ser habitual que haya nieve a primeros de diciembre, programamos entrenamientos fuera de Asturias en esas fechas". Además, "la primera competición que tenemos programada en Pajares es a mediados de enero, por lo que entendemos que para esa fecha habrá ya tanto nieve como nuevo remonte".

Segunda fase

Lo que si quiso dejar claro la responsable de la FDIPA es que ahora el Gobierno regional debe abordar la segunda fase del proyecto previsto para Pajares: "Entendemos que el Plan Director llevaba dos fases que son vitales para el desarrollo de la estación, y esta segunda parte, que se iba a acometer con fondos europeos, debe de comenzar a ejecutarse ya y no quedar en el olvido".

Para Lucía Noriega, esta segunda fase, que comporta, entre otras cosas, varias actividades que se podrán realizar tanto en invierno como en verano, "va a ayudar a desestacionalizar Valgrande-Pajares, lo que será muy positivo para su desarrollo, algo que todos queremos y esperamos".