El Gobierno regional, sobre el corte de la línea de Feve en el Nalón: "No podemos hacer milagros"

Es lo que hay porque no podría haber otra cosa. La alternativa era que no hubiese nada. Es el resumen de la intervención del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, sobre el cierre por obras de la línea de Feve Gijón-Laviana desde el Berrón hacia el valle del Nalón. El representante del Ejecutivo Regional, a preguntas del diputado de Podemos Daniel Ripa, apuntó que "las soluciones son las reales, son las que existen" y reconoció que "evidentemente la alterativa del autobús que ha puesto Feve no es útil para hacer el trayecto completo pero se garantiza una línea gratuita que tiene que respetar paradas y apeaderos".

Relacionadas El actual viaje en FEVE de Laviana a Gijón con transbordos dura más que con el tren de vapor de 1949