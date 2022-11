El Parque Xovellanos acogerá hoy, a partir de las 12 del mediodía, el Acto Institucional con motivo del 25N en Mieres. Un acto en el que se presentará el Mural Feminista realizado por la artista Lidia Cao y que contará también con la actuación de "Silvidos y Gemidos" y con Erre que Erre, radio en la calle, con la colaboración de centros educativos de toda Asturias. Una cita importante, abierta a toda la ciudadanía y que es una de las actividades centrales de la programación que desde la concejalía de Igualdad y Feminismo del Ayuntamiento de Mieres ha organizado durante todo el mes y en la que ha habido de todo: charlas, cine, talleres de escritura, presentaciones de libros, monólogos, análisis y debates, exposiciones.

Todo un mes de eventos para recordar que la lucha contra las violencias machistas no es cuestión de un solo día y para abordar la violencia de género desde distintos ámbitos y perspectivas. Nombres propios como Irantzu Varela, Roy Galán, Laura Viñuela y Amarna Miller, por poner solo algunos ejemplos, han estado en Mieres en estas jornadas en las que tampoco ha faltado la IV Ruta Motera "Haz ruido contra las violencias machistas". Un programa completo que llega al 25N con este acto institucional y que aún continuará el martes 29, a las 19 horas, en el Auditoriu Teodoro Cuesta, con la proyección de "El caso Watts", dentro del ciclo contra las violencias machistas. Los talleres de autodefensa feminista también continúan según el calendario marcado y además, aún se pueden visitar las tres exposiciones programadas:

Hasta el 30 de noviembre. Atenéu de Turón. "No la bailes", IES La Vaguada (Ayuntamiento de Zamora).

Hasta el 30 de noviembre. Sala de Exposiciones Casa de Cultura. "Muñecas rotas", de Blanca Porro Ferro.

Hasta el 15 de diciembre. Mieres Centru Cultural (MCC). "Traficadas", de la Asociación EmpoderArte.

Un mes completo de actividades organizadas por la concejalía que dirige Nuria Ordóñez con el objetivo de visibilizar las violencias que sufren las mujeres y de concienciar sobre la importancia de seguir trabajando y luchando cada día para poner fin a estas violencias para conseguir una sociedad libre en la que la igualdad sea real y efectiva.

Contra las violencias machistas, cada día

Nuria Ordóñez Martín | Concejala de Igualdad y Feminismo, Ayto. de Mieres

Hoy es viernes 25 de noviembre de 2022. Podría ser una jornada más. Pero no lo es. Hoy es el Día para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Una jornada de lucha y de reivindicación. Un día para hacer visible las situaciones de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Así que no, no es un día más. Ojalá lo fuera, pero queda mucho camino por andar. Un camino que se hace el 25 de noviembre, el 3 de abril o el 19 de agosto. Todos los días tienen que ser los días contra las violencias machistas. Porque cuando nos levantamos día sí y día también con noticias sobre mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, cuando los recursos existentes para ayudar a las víctimas reciben cada vez a gente más joven que relata situaciones de celos y control que se confunden con amor o cuando vivimos en una sociedad en la que la brecha salarial entre hombres y mujeres es un triste realidad, poner fin a todo tipo de violencia machista tiene que ser una prioridad a todos los niveles. Los 365 días del año. Así que este 25 de noviembre, estamos aquí recordando que todos los días son 25N y que en esta lucha todas y todos tenemos algo que aportar. Porque no, la violencia contra las mujeres no es algo lejano, es algo que nos afecta a todas y a todos y contra lo que todos y todas debemos implicarnos. Porque es un problema social, es una consecuencia de la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos. Y nadie está al margen de ello.

Y si hablamos de violencias machistas, lo primero en lo que pensamos es en asesinatos y violaciones. En los feminicidios que no cesan y que hacen que las palabras Democracia, Derechos o Libertad se vacíen de contenido. Porque no puede haber democracia o libertad mientras la mitad de la sociedad sufra violencias y discriminaciones por el hecho de ser, por el hecho de existir. Pero no nos equivoquemos, las violencias machistas van más allá de los asesinatos y violaciones, que son los efectos más extremos del machismo y la desigualdad, pero no son los únicos. La violencia psicológica, la violencia económica, la social, laboral… Son violencias que existen, que están ahí, al igual que lo están los estereotipos que se nos venden en la publicidad, en los medios, en las redes… Un goteo de violencia que no cesa y ante el que tenemos que decir BASTA. Con todas las letras, con toda la fuerza de una sociedad que quiere vivir en igualdad. Una igualdad real que permita, entonces sí, que el 25 de noviembre sea un día más. Hasta entonces, seguiremos luchando. Y hoy, viernes 25 de noviembre de 2022 aquí estamos, diciendo que es necesaria una revolución que permita desmontar las estructuras sociales que nos oprimen y crear la sociedad que queremos, en la que todas y todos seamos libres.

Así que hoy, yo hago un llamamiento a la participación en todos los actos convocados. En Mieres llevamos todo un mes de programación para abordar, analizar y debatir sobre las violencias machistas y hoy tendremos a partir de las 12 horas, en el Parque Xovellanos, el acto institucional, con la presentación del mural feminista de la artista Lidia Cao, la actuación de "Silvidos y Gemidos" y la Radio en la calle, con la colaboración de centros educativos de Asturias. Pero además, esta tarde todas y todos tenemos una cita en Avilés, a las 19.30 horas en una cita en la que el movimiento feminista y todas y todos como sociedad tenemos el protagonismo. Porque es necesario posicionarnos. Contra las violencias y contra los agresores. Porque, tal como nos recuerda el cartel de la manifestación, sin agresores no hay víctimas y es hora de que el foco se ponga en ellos. En quienes agreden, en quienes ejercen violencia hacia las mujeres. Porque sin agresores no hay víctimas. Y sin agresores no sería necesario un 25N. Ojalá algún día, más pronto que tarde. Hasta entonces, que nadie lo dude, los agresores nos tendrán enfrente, nos tendrán luchando contra las violencias y apoyando a las víctimas. Cada día, sin descanso. Y hoy, por supuesto, también.