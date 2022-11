Los "coches de hierro" toman la carretera en Laviana: el rally de vehículos clásicos reunió a 39 participantes

Los coches clásicos tomaron ayer Pola de Laviana durante la organización de la sexta edición del rally Villa de Laviana, que organiza la escudería Nalón Auto Sport. La cita que contó con treinta y nueve participantes, en un evento en donde la competición era lo de menos. Lo más importante era el compañerismo que se respiraba en la capital lavianesa, tal y como destacaron los organizadores.

Entre los promotores se encontraba Javier Álvarez, quien destacó que "estamos muy contentos, sobre todo porque después de tres ediciones nos acabó acompañando el tiempo; así que ha sido una jornada excelente". Entre los participantes, la gran mayoría eran vehículos con unos veinticinco años de antigüedad de marcas tan conocidas como Renault, Seat, Peugeot, Audi o BMW. Entre ellos, algunas joyas como el "cuatro latas", un Renault 4, que conducía el matrimonio formado por Juan Carlos Fernández y María Isabel Fernández, de Avilés. Un vehículo que, como explicaron "tiene 43 años y siempre estuvo en casa". Juan Carlos Fernández empezó haciendo motocross y montaña en el año 1992, "pero después decidimos hacer rallies de regularidad y aquí estamos, encantados".

Este piloto destacó que la pasión por los vehículos clásicos "me viene desde siempre, más vale un coche de estos clásicos de hierro que no los de plástico de ahora. Estos vehículos no tienen averías; si tienes una nociones mínimas de mecánica, nunca te va a dejar tirado, mientras que los modernos son todo captadores, sensores... Esto es sota, caballo y rey".

El encuentro de ayer también contó con la presencia de principiantes, como el ovetense Jorge Pérez Méndez, que empezó este año, con un Peugeot 205 GTX. "Compré el coche en Extremadura. Llevaba 15 años parado en un garaje y fue echarlo a funcionar y apuntarnos a esto como experiencia", destacó. ¿Y cómo resultó? "Pues muy buena, es muy divertido, sobre todo el compañerismo, que es genial y me encanta. En cuanto al rally, también está muy bien porque es carretera abierta donde dependes de factores externos, es su aliciente".

Participantes

Además de los participantes asturianos, el rally de ayer también contó con la presencia de conductores de fuera del Principado. Como apuntó Javier Álvarez, "es una prueba que siempre llama la atención a la gente de fuera, porque tiene unos tramos asequibles y bien enlazados". Álvarez también aludió a sus inicios con los vehículos clásicos. "Hace muchos años que competí, al principio tenía un 600 y me di cuenta de que no había dónde aprender para hacer rallies. Así que, como ya estaba en la escudería, organicé un curso de copilotos, porque es muy importante su participación dentro de la carrera. De ahí salió hacer el rally y el resto de pruebas que realizamos en la escudería", destacó.

El rally transcurrió por los concejos de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo. Los participantes recorrieron en sus coches clásicos un total de 183 kilómetros. La prueba, que se desarrolló durante toda la jornada de ayer, estableció la salida a las diez de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento de Laviana. Posteriormente, a las 12.15 horas, tuvo lugar un reagrupamiento en el entorno del cuartel de la Guardia Civil. Finalmente, la llegada de los coches tuvo lugar a partir de las cinco y cuarto de la tarde en el lugar de origen, la plaza del Ayuntamiento. Entre los lugares destacados que se pudieron apreciar estuvieron la zona de La Faya y Santa Bárbara.

Además de los participantes en el rally, la cita también llamó la atención de los propios lavianeses, que se acercaron hasta el punto de encuentro para admirar más de cerca estos vehículos que todavía tienen cuerda para aguantar mucho.