La nueva generación de la tonada pide paso en Sama: "Hay afición entre los jóvenes, pero todavía son pocos"

¿Hay relevo en el mundo de la música tradicional asturiana? En el concurso de tonada "Ciudá de Llangréu" están más que convencidos de ello y por eso celebraron ayer una gala en la que reunieron a las jóvenes promesas con destacados cantantes de tonada. Un relevo que ya quedó claro en el comienzo de la gala, donde además se entregó el premio especial "Celso Casal Candanedo". Su presentador, José Manuel González Granda, cedió el testigo a la joven Yara Fernández, quien se mostraba ayer "agradecida y nerviosa" por este honor, destacando que "es muy importante que se dé una oportunidad a los jóvenes y la tonada abre muchas puertas".

Al certamen de ayer estaban llamados a participar quince cantantes, ocho de ellos los jóvenes que competirían por el galardón "Celso Casal Candanedo", y que fueron Noemí Alonso García, de Grado; Manuel Valle Cue, de Cangas de Onís; Natalia Martínez Fernández, de Grado; Marina Carbajosa Rodríguez, de Grado; José Fernández Ramos, de Avilés; Jairo Pérez García, de Infiesto; Lucía Fernández Flórez, de Gijón; y Paula Prieto Castañón, de Mieres. Junto a ellos también estuvieron Ismael Tomás Montes, de Piloña; Celestino Rozada Tamés, de Porrúa; José Antonio González, "El cantu la vara", de Riosa; Isaac Sierra Longo, de Arriondas; Liliana Castañón Cerceda, de Mieres; y Avelino Fernández Corte, de La Nisal, así como José González, el "Che de Cabaños".

Éste último aprovechó para manifestar su esperanza de que los jóvenes intérpretes "sean la continuidad de los grandes cantantes, aunque en estos momentos no está muy boyante la tonada, así que esperamos que con este impulso de la juventud se recuperen los años gloriosos de la tonada". Por su parte, Liliana Castañón consideró que, aunque hay "algunos jóvenes aficionados" a la música tradicional, "todavía hay pocos; yo creo que no se llega a explicar muy a fondo a la gente joven ni lo que es la tradición, ni la tonada".

Es más, Castañón señaló que, "si no es por tradición familiar, los nenos desconocen este mundo. Creo que cuesta hacer que se involucren".

Jóvenes

Entre los jóvenes participantes ayer estaba la mierense Paula Prieto, de 14 años, que aseguró que "aprendí a cantar antes que a hablar, la tradición me viene de mis padres, ya que ambos son cantantes". A la pregunta de si hay afición entre los jóvenes, Prieto afirmó que "claro que la hay, es algo que no se tiene que perder porque además presta mucho". Otra de las jóvenes promesas de la canción asturiana es la gijonesa Lucía Fernández, de 18 años, que lleva siete años metida en el mundo de la tonada. "Siempre vi a mi bisabuela cantando, pero me decidí un día que vi en la televisión a Marisa Valle Roso. Le dije a mi abuelo que me apuntase y hasta hoy", destacó. En su opinión , "sí que ha afición entre la gente joven, pero no la suficiente, creo que deberían hacer los concursos mucho más amenos para engancharnos", concluyó la joven intérprete.