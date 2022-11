Ciudadanos exige poner en marcha un plan de limpieza en San Martín ante el "abandono" de las calles

El grupo municipal de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio ha reclamado al gobierno local socialista que elabore un plan de actuación de limpieza y adecuación urgente "para revertir la situación de abandono que presenta el concejo en la actualidad". El portavoz de la formación naranja, Javier Hurtado, ha destacado "que muchos vecinos y autónomos del concejo nos trasladan su indignación por el abandono que padece actualmente San Martín" . Como destacó, "hace mucho tiempo que no se hace un plan de limpieza o de mantenimiento en el concejo, y ya que se acercan las elecciones municipales, al menos el PSOE debería hacerlo como reclamo electoral", ironizó.

Varios concejos limítrofes ya han anunciado que próximamente comenzarán a elaborar un plan de choque para incrementar la limpieza de calles, como es el caso de Langreo. Sin embargo, para el portavoz de Ciudadanos, "vuelve a quedar latente una vez más la falta de iniciativa de este equipo de gobierno municipal a la hora de ofrecer servicios a la ciudadanía".

"Cabreo"

Hurtado señala que "es completamente comprensible el cabreo que tiene la mayor parte de los vecinos del concejo, porque la limpieza en San Martín brilla por su ausencia y, además, no hay ni una calle en todo el municipio en la que no exista algún socavón o alguna baldosa rota". Asimismo, señaló que hace unos meses se alquiló una barredora para incrementar la limpieza de la calles y parques, "pero me sobrarían dedos en una mano para contar las veces que la pudimos ver en funcionamiento".