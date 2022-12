La ley del "solo sí es sí"

Entender el mundo, o la parte de él en la que nos bañamos a diario, significa sobre todo abrir bien los ojos para trascender nuestra isla particular. De ahí que nunca me haya sentido representado por las teoría del todo es todo y del nada es nada, o lo que es lo mismo, todo es blanco o negro según el color que nos interese en ese momento.

De acuerdo a mi modo de explicarme la realidad, he procurado siempre no caer en la tentación de los absolutismos. De ahí que cuando trato sobre un asunto laboral no se me ocurra afirmar que todos los empresarios son unos explotadores, o que, por seguir con los ejemplos, todos los jueces sean unos machistas. Ahora bien, dicho esto, el que no crea que haya un océano único para navegar, no significa que juzgue que el resto de los mares tengan todos colores parecidos. Por seguir con los ejemplos anteriores: es cierto que no todos los empresarios son unos explotadores, pero no es menos verdad que la mayoría (o una gran mayoría) sí lo son. Serían abundantes los casos que darían fe de ello. (Por desgracia, actuaciones demoledoras ética y territorialmente como las de Duro-Felguera están a la orden del día).Y por continuar con los prototipos: si bien existen jueces progresistas, la mayoría de ellos (o la gran mayoría) pertenecen a la esquina más conservadora (por no emplear otros términos) de nuestra sociedad. Aquí también resultarían imposibles de enumerar, debido a su extensión, las sentencias que todos los años confirman el carácter retrógrado de los magistrados.

De modo que no resulta extraño el barullo legal que se está formando con la reciente ley del "solo sí es sí". No me atrevo a afirmar con rotundidad la parte que haya de descuido técnico y la que se corresponda con los intereses de quienes desde siempre se han caracterizado por defender posiciones machistas. En todo caso, debiera prevalecer siempre el espíritu de la ley, la disposición más favorable para amparar a las mujeres que han sido objeto de incontables afrentas, cuando no muertes. Mas sin necesidad de arrugar muchos los ojos, parece incuestionable que desde que la magistratura atisbó un pequeño resquicio legal (algo que está aún por confirmar), el movimiento de folios y sentencias favorables a la atenuación de las penas no ha dejado de crecer. Lo que nos plantea una estremecedora y brutal paradoja: ¿cómo es posible que de una ley hecha para paliar los destrozos machistas, acaben beneficiándose una parte de los autores de dichos estropicios?

A la espera de que algún alto Tribunal ponga las letras en su sitio, lo que ha servido este ruido de sables es para envalentonar a quienes no necesitan muchas disculpas para sacar a la calle su artillería. Las imágenes de estos días de los diputados de Vox, masacrando verbalmente a Irene Montero, deberían servir para pintar de sonrojo las paredes del congreso y, a la par, para llenar de vergüenza (suponiendo que eso fuera posible), a los autores de la degollina. Lo que se pretende, en definitiva, no es solo la destrucción de las ideas políticas, sino (y en esto los fascismos son insuperables) el acabamiento de la propia persona.

La democracia no es un acto de fe, sino una prueba de respeto a la propia dignidad y a los derechos de los demás. Creer que se forma parte de un Estado democrático por haber obtenido los votos necesarios para tener representación en el Congreso, es solo un pálido reflejo de la realidad. Que se lo pregunten a la Alemania de Hitler. De aquellos barros o polvos, como se prefiera, vinieron muchos lodos. No hay más que encender la televisión y ver a los bárbaros de nuestro país. ¡Y vaya manera de aullar!