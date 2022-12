Nicolás Pérez ya puede tirar la basura

Las barreras que cada día tienen que sufrir las personas con discapacidad alcanzan cosas tan sencillas como poder echar la basura en el contenedor. Algo que le ocurría hasta ayer mismo al blimeíno Nicolás Pérez, que nació afectado por la talidomina y nunca pudo contar con sus piernas. Eso nunca le ha impedido seguir haciendo su vida con la mayor normalidad posible, aunque no siempre es sencillo. Hace año y medio que solicitó la colocación de un contenedor adaptado cerca de su casa y por fin ha llegado. Hasta ahora lo único que le habían instalado en un contenedor de carrito “provisional” que tampoco podía utilizar. “Cuando intentaba abrirlo, acababa empujándolo y al final necesitaba ayuda para tirar la basura, pero que es que yo quiero valerme por mí mismo”, apunta.

En su cruzada, Nicolás Pérez logró hablar en varias ocasiones con el alcalde de San Martín, José Ángel Álvarez Fernández, “Quirós”. Pero “estuvo dándonos falsas promesas y esperanzas, me dijo que en dos meses estaría el nuevo contenedor, pero es fue en verano, y el plazo está más que cumplido”, destaca.

Nicolás inició su lucha porque su caso no es único en Blimea, “hay muchas más personas en silla de ruedas, con lo que no soy el único que tenía ese problema, pero tardaron varios meses en hacer caso a la petición".

Trenes adaptados

No es la primera vez que este hombre da cuenta de las barreras que tiene que sufrir en el día a día. Ya en 2017 denunció los problemas que tenía cuando quería coger el tren para ir a visitar a su hermana. Y es que el andén de la estación de Blimea era muy bajo y para alcanzar los trenes tenía que salvar un escalón de más de cuarenta centímetros. Así que si el convoy no estaba adaptado, algo que ocurría en algunas ocasiones, se quedaba en tierra en la ida, mientras que si hacía el viaje de vuelta, tenía que alargar su viaje hasta otra parada más accesible. Su denuncia, como señaló, finalmente tuvo una respuesta positiva y ahora no tiene ningún problema cuando quiere coger el tren.