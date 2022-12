Suni Fernández, ganadora del concurso del pote de nabos de Sotrondio: "Mi secreto para el pote de nabos perfecto es cocerlos despacín"

Suni Fernández, vecina de Santa Bárbara (San Martín del Rey Aurelio), se hizo con el primer premio del concurso gastronómico del pote de nabos para aficionados organizado con motivo de la fiesta gastronómica de los Nabos de Sotrondio, declaradas de Interés Turístico Regional por el Principado. No era la primera vez que se presentaba e incluso ya había resultado galardonada en otras ocasiones, aunque nunca con el primer premio. Su secreto para hacer el pote de nabos perfecto es cocerlos "despacín, no importa que estén muchas horas cociendo porque los nabos no se deshacen".

-¿Cuánto tiempo lleva presentándose al concurso del pote de nabos de Sotrondio?

-Pues igual llevo una década participando. Antes, cuando trabajaba, no podía dedicarme a ello, pero una vez que me liberé del trabajo, ya me centré más en la cocina y me animé a participar. Y de hecho, ya he ganado el segundo y el tercer premio en otras ocasiones, aunque esta es la primera vez que me logro el primer premio.

-¿Cómo aprendió la receta del pote de nabos?

-Pues mi madre ya cocinaba nabos, que entonces se lo daban a las vacas, pero también se hacía para casa. La verdad que mi madre cocinaba muy bien, y yo aprendí de ella.

-¿Cómo tiene que ser el pote de nabos perfecto?

-Pues teniendo buen compango, sobre todo, la calidad del producto es primordial. Yo le echo mucho compango, costillar de cerdo, chorizo, tocino, oreja, morcilla... si le echas un poco de ibérico, mucho mejor. Y cocerlo mucho, doce horas o más, no importa que esté muchas horas cociendo porque los nabos no se deshacen. También es verdad que yo los hago en la cocina de carbón, que es muy distinto que hacerlo en la de gas o en la vitrocerámica, aunque no siempre te sale de la misma manera. Y no hay más misterio. Los nabos también son de aquí, yo los cojo en una tienda pequeña de Blimea, los que son malvas y blancos, que dicen que son los mejores, aunque como a mí me gustan tanto, lo mismo me da unos que otros.

-¿Suele ser un plato que cocina de forma habitual?

-Pues lo hago mucho, sobre todo ahora que empieza la temporada, además en casa gusta mucho el pote de nabos. De hecho, la semana que viene volveré a hacerlo, que vendrán mis hermanas a comer. Suelo hacer una gran potada porque los nabos menguan mucho cuando se cuecen y además, hago pote de nabos para repartir porque hay mucha gente a la que le gusta el pote de nabos pero no se atreve a hacerlos. A mi me encanta, y además en esta época apetecen mucho.

-Además del pote de nabos, ¿se le dan bien otros platos de la gastronomía asturiana?

-Pues la fabada, que me encanta, se me da muy bien. El pote también lo hago, pero menos porque gusta menos en mi familia y para mí sola no lo hago, sin embargo, la fabada, como gusta tanto, la hago para todo el mundo. Y la repostería se me da regular, porque no me gusta demasiado, pero cuando me pongo a ello, también me salen bien los flanes o la tarta de queso.

-¿Se presentará a otros certámenes culinarios?

-Pues espero presentarme al concurso de los pimientos rellenos, que se celebrará este fin de semana en Blimea. En este certamen ya debo acumular en estos años como cinco premios, a ver si vuelvo a tener suerte.

-¿Qué le parece que hagan concursos gastronómicos como el que acaba de ganar?

-Pues me parece muy bien, tenían que animarse y hacerlo de más tipos de comida, que tampoco es que el premio tenga que ser económico, aunque te den un ramo de flores, ya se agradece. De hecho, vi que en Barredos (Laviana) habían organizado uno de tortilla de patatas, y fue una lástima porque me enteré tarde y no pude presentarme.

-¿Qué opina sobre las jornadas gastronómicas que hacen en el concejo de San Martín del Rey Aurelio?

-Tendrían que darlas a conocer mucho más, porque es una pena que no venga más gente de Asturias para ver lo que hacemos aquí. Recuerdo que, por ejemplo, en los pimientos rellenos de Blimea antes había mucho más ambiente que ahora, a ver si recupera este año.