El PP denuncia el abandono presupuestario al que el Gobierno regional somete a Mieres

"Como ya se viene repitiendo en los últimos años, de nuevo el Gobierno regional ningunea a Mieres". Son palabras del presidente del PP local, José Manuel Rodríguez "Lito", tras analizar el borrador de presupuestos del Principado de Asturias para 2023. El responsable de los populares mierenses criticó el "abandono" al que el Ejecutivo de Adrián Barbón somete al concejo de Mieres, y exigió más inversiones fuera de los fondos mineros, "que en algún momento se van a acabar".

Rodríguez señaló que para Mieres "solo hay 8 millones consignados, de los cuales 6 son de fondos mineros y van destinados a la eficiencia energética en el transporte y el alumbrado público". Para el resto de actuaciones, dijo "solamente hay dos millones de euros, y hay partidas como la del Centro Asesor de la Mujer, que se reduce a casi la mitad, y otras que han desaparecido, como la de compra de libros para las bibliotecas". El portavoz popular denunció que el Gobierno regional se ha olvidado de proyectos como los pisos tutelados que se iban a construir en Turón o el segundo equipo de cuidados paliativos para el área sanitaria VII. "Mieres sigue marginado en estos presupuestos que aprobarán el Gobierno socialista y sus socios, sin atender ni a nuestras reivindicaciones ni a las de otros partidos que son su muleta, como Izquierda Unida", dijo Rodríguez.

Precisamente a IU se refirió el portavoz local del PP, y más concretamente al alcalde, Aníbal Vázquez. "No entiendo como alguien que dice tener un gran peso en Izquierda Unida no presione para lograr inversiones y una apuesta del Gobierno regional por Mieres", indicó Rodríguez, para agregar que "si IU es la muleta del PSOE, y el Alcalde tiene tanto mando en el partido, debería de exigir más fondos y dejarse de llorar por la falta de compromiso". "No se puede hacer de llorona en los medios de comunicación, no nos vale", agregó.

Mientras, la diputada regional del PP, Gloria García, señaló que "no podemos seguir dependiendo de los fondos mineros para que haya inversiones para Mieres". La diputada apuntó que el concejo "va a peor, y quienes deben de ejercer presión no lo hacen", para agregar que "el gobierno local de Mieres e IU de Asturias son también cómplices de este olvido presupuestario". También estuvo en la comparecencia el portavoz del grupo municipal popular en el consistorio mierense, Fernando Hernández, que apuntó que "estos presupuestos están destinando cero euros a políticas de empleo, mientras que en otros concejos de las comarcas mineras sí que hay proyectos, caso de la lavandería industrial de Langreo".

Enmiendas

Los populares anunciaron que tienen previsto presentar varias enmiendas a los presupuestos generales de la región, entre las que van a reclamar fondos para los pisos tutelados de Turón, "anunciados a bombo y platillo por el PSOE, pero sin ninguna financiación", o para la creación de un nuevo equipo de cuidados paliativos en el área sanitaria, algo que consideran prioritario. Además, también exigirán fondos para la rehabilitación del sanatorio y la botica de Bustiello, o la recuperación del Camino de Santiago a su paso por Mieres.