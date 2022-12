El legado de Gaspar García Laviana sigue vivo en Langreo 44 años después de su muerte

Cuando se cumplen 44 años del fallecimiento del sacerdote, poeta y guerrillero Gaspar García Laviana, Tuilla, la localidad langreana donde creció, le rindió un cálido homenaje en el que se destacó su "compromiso y la lucha por la justicia al lado de los más desfavorecidos". El homenaje comenzó, como es tradición cada año, con una misa en la parroquia de Tuilla, al que siguió la ofrenda floral ante el monolito dedicado a su memoria.

Un acto organizado por el Foro Gaspar García Laviana, la "Asociación Asturiana Gaspar García Laviana", la "Asociación por la memoria de Gaspar García Laviana", el "Comité de Solidaridad con América Latina" (Cosal) y "Sol de Paz". Todas estas entidades se dirigieron a los presentes para elogiar la figura del sacerdote que murió en combate en Nicaragua mientras luchaba contra la dictadura somocista un 11 de diciembre de 1978 a los 37 años.

Una vida sesgada muy pronto, pero que dejó una huella imborrable. Así lo destacaba su amigo Carlos Mejía Godoy, que vive en el exilio y remitió una carta que fue leída durante el homenaje. "Querido Gaspar, no recuerdo el día que nos abrazamos la primera vez, cuando se prendió la chispa de una hermandad que no se desvaneció con tu partida". En su misiva, Mejía Godoy aludía a dos eventos vividos con el religioso. Uno de ellos durante la celebración de una mina campesina "en la que denunció a un jefe militar que cerró una escuela para abrir un prostíbulo". El segundo recuerdo fue en España, cuando García Laviana anunció que regresaba a Nicaragua como combatiente.

Tras colocar los diversos ramos de flores, representantes de las entidades organizadoras tomaron la palabra, como Eduardo Romero de "Sol de paz", quien destacó que "Gaspar seguirá luchando contra la injusticias, desde tu Asturias querida, tu ejemplo sigue disparando auroras que nos iluminan a todos". Rebeca Riosa, de "Cosal", señaló que el sacerdote "murió como muere el guerrillero, por salvar al pueblo". Riosa también tuvo unas palabras para las mujeres nicaragüenses que siguen sufriendo en su país.

Compañeros

Jesús Álvarez, de la "Asociación por la memoria de Gaspar García Laviana" apuntó que "no somos familia de sangre de Gaspar, pero sí compañeros y también nos indignan las injusticias". Señaló que "se nos ha olvidado educar personas con un corazón sensible y lleno de conciencia, y seguro que Gaspar nos diría que hay que hacer muchas cosas, como luchar por la justicia social y por la cultura de la solidaridad, la paz y la fraternidad que derriba muros y construye puentes, la muerte no apagó su resplandor". Isolina Cueli, de la "Asociación Asturiana Gaspar García Laviana", destacó el trabajo de su organización por el pueblo de Nicaragua "para no perder la memoria, nosotros trabajamos en cooperación al desarrollo". De este modo, explicó que "hemos empezado dos proyectos en el norte de Nicaragua con el apoyo de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón". Por último, Faustino Castaño, del "Foro Gaspar García Laviana", defendió a García Laviana "como un referente, el suyo era Jesús de Nazaret, que nos suena a religión, pero no, es la lucha por la libertad y los derechos del pueblo".