Los sindicatos tachan de irresponsable a la oposición en Aller por boicotear la mesa de estabilización de empleo

El enfrentamiento de la mayoría de la oposición en Aller (PP, IU, Foro y el concejal no adscrito que ejerce fuera del Ayuntamiento como portavoz de Vox) con el gobierno local ha llegado a un punto de no retorno. Y el último capítulo se ha vivido esta semana en la mesa de negociación constituida para la estabilización de plazas municipales, y que los citados grupos abandonaron, poniendo en riesgo el proceso para 44 empleados municipales. Los sindicatos se han mostrado muy críticos con la postura de la oposición, a la que han calificado de "irresponsable" por el boicot a la citada mesa. El alcalde, Juan Carlos Iglesias, también se mostró muy molesto: "Nos quieren intentar atacar, pero ahora se han pasado de la raya, jugando con el pan de 44 familias alleranas".

Gonzalo Díaz es portavoz de CC OO en el Ayuntamiento de Aller y explica que "la oposición criticaba que la mesa estaba mal formada, pero no había ningún motivo por el que lo estuviera. Se había resuelto el recurso que presentaron y todos estaban representados". El responsable sindical apunta que "no se puede intentar hacer política cuando lo que se juega es con el empleo de muchos trabajadores en Aller", y agrega que "nos parece una falta de responsabilidad total por parte de IU, PP y el concejal no adscrito el abandonar la mesa y poner el proceso en riesgo". Un proceso que finalmente llegó a buen término, ya que el acuerdo para la estabilización de estos trabajadores pudo cerrarse gracias a que en segunda convocatoria, el edil de Xente por Ayer, José Castañón, pudo conectarse a la reunión tras no haber podido estar al principio por asuntos personales.

También desde UGT, Gabriel Suárez, criticó en la misma línea la postura de la oposición allerana. "Me parece muy bien que cada cual haga política como quiera, pero que en ningún caso se ponga en riesgo a los trabajadores", lamentó el portavoz ugetista, que se mostró especialmente decepcionado con IU. "De un partido que se dice de izquierdas, vinculado a un sindicato, y que haga esto, me causó una decepción tremenda", agregó.

"Tengo que agradecer a Ciudadanos y a Xente por Ayer, que al igual que hicieron con el presupuesto, hayan dejado de lado el electoralismo y hayan buscado el bien común de los alleranos", señalaba el Alcalde, antes de criticar la actitud del resto de grupos de la oposición. Iglesias apuntó a que "alegar que la mesa está mal constituida cuando ya se habían resuelto los recursos que presentaron, estaban ya incluidos en el proceso, y el propio secretario municipal les estaba explicando que todo estaba en regla no es entendible". El regidor incidió especialmente en la actitud del concejal no adscrito, Juan Antonio del Peño: "Resulta que cuando no lo conviene lo que dice la ley, el dice que no lo ve así". Y también cargó las tintas contra IU: "hay un concejal de IU que es delegado sindical de CC OO en Hunosa, y sus propios compañeros de la agrupación comarcal le estaban diciendo que todo era correcto, y aún así no quiso quedarse en la mesa de negociación".

Iglesias indicó que la oposición "se ha lanzado a atacarnos ahora que van a venir las elecciones, con extrañas uniones como IU y el PP". "Que lo hayan hecho en el Pleno de presupuestos es jugar con el futuro del concejo, pero hacerlo en la mesa de contratación es jugar directamente con el pan de 44 familias, y eso no se puede tolerar", finalizó el regidor.