Cocheras sin entrada en Mieres: una veintena de garajes permanecen sin estrenar frente al hospital tras construirse sin acceso en 2008

Son una veintena de plazas de garajes las que permanecen vacías y a oscuras en los bajos de uno de los edificios que circundan el hospital de Mieres, en Nuevo Santullano. Se accede a pie desde la zona residencial a través de una estrecha escalera definida por un par de recodos. El pasillo aconseja caminar en fila en india, pero se trata de una entrada que cumple perfectamente, aún sin ornamentos, su función. Ahora bien, es imposible introducir por este hueco un coche. Sería inviable conducirlo por el portal y más absurdo aún maniobrar hacia la escalera peatonal. Y así se explica que estas cocheras lleven casi tres lustros sin uso.

Las cocheras del boque de minipisos de Nuevo Santullano nunca se han estrenado. El inmueble se construyó en 2008 tras una inversión pública de 1,2 millones y en los bajos se habilitaron una veintena de plazas de garajes. El proyecto se desarrolló con una tara que no parece menor. No se construyeron accesos: “En su momento los pisos ya se adjudicaron sin derecho a cochera, pero avisamos a Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) de que el acceso a los garajes no tenía entrada para vehículos, pero nadie nos hizo caso y ahí sigue el habitáculo; sin luz, con las delimitaciones para aparcar pintadas en el suelo y sin haber visto pasar ni un coche”, apuntan con resignación los vecinos.

Lo inaudito del caso es que resulta que no se trata de algo excepcional, sin igual al menos en Mieres. Otro medio centenar de cocheras subterráneas permanecen cerradas y sin estrenar desde 2005. También son viviendas sociales gestionadas por Vipasa. En este caso se ubican en pleno centro de la ciudad, donde hay un creciente problema de falta de aparcamiento. Se trata de los garajes pertenecientes a uno de los bloques de viviendas de realojo de la Mayacina. Los vecinos aseguran que ya ni recuerdan el motivo por el que el acceso a estos inmuebles permanece bloqueado.

La Mayacina

Son dos los bloques de cocheras que permanecen actualmente sin abrir en La Mayacina. Uno cuenta con 34 plazas y el segundo con 16. La desatención que reciben estos equipamientos tras 17 años de abandono quedó de manifiesto recientemente, cuando los vecinos denunciaron ante el Ayuntamiento de Mieres la presencia de okupas. Un grupo de indigentes con graves problemas de drogadicción se instaló en la zona común de acceso al mayor de los garajes, una antecámara de unos 30 metros cuadrados de superficie abierta a la acera que fue "acondicionada" como habitación utilizando madera, cartones y otros materiales. La presencia de estas personas en el inmueble se prolongó durante varias semanas, generando un profundo malestar entre el vecindario.

Los vecinos explican que Vipasa alegó en su momento "pequeñas deficiencias estructurales" para mantener cerradas las cocheras: "Lo que está claro es que nunca ha habido un gran interés por dar utilidad a estas cocheras", apuntan los portavoces de la comunidad. Y añaden: "Es una pena que con los problemas de aparcamiento que hay en el centro de Mieres estos garajes permanezcan fuera de servicio".

Los vecinos de Nuevo Santullano se reconocen en sus homólogos de la Mayacina. Aunque en su caso la resignación se combina con una buena dosis de sarcasmo. “Pensar que no puedes utilizar una cochera por un error técnico de edificación puede parecer una broma, pero si el problema es que directamente se han olvidado de construir una entrada, lo que sucede en la Mayacina parece hasta normal”, apuntan los inquilinos de las viviendas sociales próximas al hospital.

Los minipisos de Nuevo Santullano generaron en su momento gran expectación en Mieres. Tienen un tamaño que oscila entre los 35 y los 51 metros cuadrados. Su singularidad es que el proyecto se integró en el primer plan público de vivienda joven del Principado. Hace cinco lustros fueron elogiados por su moderno diseño exterior, con fachadas en las que se combinan los colores rojo, verde y amarillo. “Más allá de la desatención de Vipasa a todo lo que pasa en el inmueble, la verdad es que los pisos están muy bien”, destacan los portavoces de la comunidad. Sobre el “descuido” de no habilitar un acceso a las cocheras, ya ni protestan: “La verdad es que es increíble cómo se utiliza el dinero público”.