El Principado deja a la Montaña Central sin 5,2 millones para turismo: “Es un golfería”, denuncian los alcaldes

El ambicioso proyecto turístico de la asociación Montaña Central que fue en su momento aprobado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha sido finalmente rechazado por el Principado. Los alcaldes han recibido con indignación la noticia de la pérdida de 5,2 millones: “Estamos molestos, más bien tremendamente molestos”, señaló ayer la presidenta de la plataforma y alcaldesa de Lena, Gema Álvarez. Lo hizo acompañada por los regidores de Mieres, Aníbal Vázquez; de Morcín, Mino García, y de Ribera de Arriba, Tomas Fernández. La presencia de este último mandatario socialista es, en este caso, especialmente significativa: “Ha sido una tomadura de pelo y merecemos una explicación. Estoy en sintonía con el resto de alcaldes”, señaló. Y lo hizo tras afirmar Aníbal Vázquez que la exclusión del proyecto de la Montaña Central fue una decisión política que responde a una “golfería”. “La única explicación posible es que han rechazado la actuación debido a que cuatro de los seis ayuntamientos afectados están gobernados por IU”.

Los alcaldes de la Montaña Central perciben que el Principado ha tumbado su plan turístico para no financiar en periodo electoral actuaciones en concejos gobernados por IU. “Ha sido una decisión política, sin razones objetivas”, subrayó Mino García. “Aquí no había concurrencia competitiva y el Principado ha rebajado la calificación del proyecto que dio el Ministerio sin dar explicaciones”, matizó Vázquez. “No se sostiene en pie que de los siete proyectos presentados en Asturias el único que no se apruebe sea el nuestro, justo donde gobierna mayoritariamente IU”, añadió el regidor mierense.

Los alcaldes están tremendamente cabreados. Y es que al hecho de quedar fuera del programa se suma que el Principado no ha dado las explicaciones que a nivel local interpreten que deberían acompañar a una decisión tan tajante: “Se nos informó de la decisión en una reunión con dos técnicos, sin presencia de responsables políticos”, lamentan los dirigentes municipales, que llevan un mes esperando por una reunión con la Consejera de Cultura, Berta Piñán. “Se nos dijo que nos atendería la viceconsejera de Turismo, pero llevamos casi un mes esperando”. Los técnicos, siempre según los regidores, se han limitado a explicar que el proyecto aprobado por el Ministerio “no cumple con la calidad necesaria”, añadiendo que Aller ya recibió dos millones para su plan turístico municipal, “estando mal gestionado”. Los alcaldes son tajantes al apuntar que “durante el desarrollo de la propuesta el Principado aseguró que la actuación prevista para Aller era independiente y que no afectaba a la aprobación de los nuevos fondos”.

El proceso

Gema Álvarez fue la encargada de explicar el proceso que ha seguido la tramitación del proyecto: “Fue desarrollado durante dos meses de duro trabajo con la supervisión de una consultora turística y las actuaciones planteadas fueron fruto de un proceso de participación público-privada”. El resultado se presentó en mayo al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. “En septiembre se nos comunica que habíamos pasado el filtro del Ministerio como proyecto apto para ser subvencionado”. El 7 de noviembre los alcaldes fueron convocados a la ya citada reunión con técnicos autonómicos, recibiendo en este encuentro la noticia de que se quedaban finalmente sin ayudas. “No se nos trasladó ningún tipo de criterio objetivo para respaldar la decisión, recibiendo como explicación vagas ideas sobre debilidades del plan, que no eran tales”, lamenta Gema Álvarez. Ese mismo día se pidió la reunión con la Consejera, por la que siguen esperando los mandatarios de la Montaña Central.

“No podemos expresar más que nuestra indignación, ya que el nuestro es el único de los siete planes presentados en Asturias que ha sido rechazado. No nos parece justo, ya que se cumplen con todos los criterios evaluables y el proceso de elaboración fue en todo momento consensuado con el Principado”, señalan los alcaldes. El caso de Morcín es especialmente llamativo: “Íbamos a presentarnos por nuestra cuenta y se nos instó desde el Principado a hacerlo conjuntamente con la Montaña Central. Se nos aseguró que el proyecto de Aller no tendría influencia en este caso y ahora nos encontramos con que se nos rechaza”, denunció Mino García.